A Princesa Leonor e os demais aspirantes do 97.º cruzeiro de instrução do navio-escola Juan Sebastián de Elcano estão, atualmente, a atravessar o Oceano Atlântico.

Esta sexta-feira, 31 de janeiro, a família real espanhola divulgou algumas imagens e um vídeo de como é a vida da herdeira ao trono no meio da viagem, sendo que faltam 14 dias para o navio regressar novamente a terra firme.

Leonor e os seus colegas aspirantes enfrentaram, esta sexta-feira, o maior desafio da sua formação marítima a bordo: está há quase um mês no mar, a navegar a maior parte do tempo, a aproveitar os ventos, numa lição de vida marítima. Em suma, uma experiência irrepetível que poderá ver na galeria.

De acordo com a Hola!, os dias da princesa Leonor começam cedo, antes do amanhecer, e os vários exercícios para melhorar as habilidades navais começam rapidamente. Assim, voltamos a vê-la nos mastros, tal como aconteceu quando o navio ainda estava atracado em Cádis, antes de iniciar a primeira parte da sua viagem.

A princesa das Astúrias também é responsável, assim como os seus 75 companheiros, pela limpeza e manutenção do navio antes de cada escala. Sendo assim, armada com o que parece ser uma palha de aço e junto a outro aspirante, Leonor surge, numa das imagens, a limpar o "histórico e lindo veleiro".

O Juan Sebastián de Elcano partiu de Cádiz no dia 11 de janeiro com destino às Ilhas Canárias. A emocionante cerimónia de despedida foi presidida pelo rei Felipe e pela rainha Letizia. Seis dias depois, a expedição chegou a Santa Cruz de Tenerife, onde foi recebida com todas as honras e de lá partiu para Las Palmas de Gran Canaria, antes de deixar Espanha.

Recorde-se que a herdeira do trono espanhol fará esta viagem, que faz parte do seu plano militar, durante seis meses. Leonor irá passar pelo Uruguai, Chile, Peru, Panamá, Colômbia, República Dominicana, entre outros. A princesa das Astúrias chegará a Espanha em julho.

Leia Também: Fotos. A chegada da princesa Leonor ao primeiro destino

Leia Também: Até ao seu regresso! Os sorrisos na despedida da princesa Leonor