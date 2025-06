Será que a princesa Leonor recebeu um tratamento especial durante a viagem de cinco meses que fez a bordo do navio Elcano, a propósito da sua formação naval?

É esta a questão que o jornal espanhol El Nacional coloca numa notícia divulgada esta semana, no passado dia 17 de junho.

Tal como o pai, o rei Felipe VI, a herdeira ao trono espanhol fez questão de se formar na Marinha Espanhola. Assim, após completar um ano de formação na Academia Militar de Saragoça, eis que a Leonor partiu a bordo do navio de instrução Juan Sebastián Elcano, viagem que durou cinco meses e que terminou recentemente.

Agora, indica o jornal, Leonor encontra-se na sua primeira missão oficial em alto mar, a bordo do Grupo Dédalo, no âmbito de um destacamento no Mar Mediterrâneo.

Com condições exigentes, os marinheiros do Blas de Lezo (nome do navio em questão) são obrigados a uma disciplina acrescida. Ora, esperava-se que a princesa Leonor recebesse o mesmo tratamento que os seus colegas, contudo a realidade apontada por alguns é bem diferente.

Princesa Leonor com privilégios a bordo do Blas de Lezo

Segundo cadetes aspirantes revelaram ao El Nacional, a princesa sofre de enjoos fortes quanto está em alto mar, condição que também a afetou no Elcano. Assim, evidenciam, o seu papel é mais simbólico do que propriamente operacional.

"Em muitas ocasiões, só aparecia para fotos", realça-se.

No navio Blas de Lezo a situação voltou a repetir-se, garantindo-se que a filha de Felipe VI e Letizia de Espanha tem recebido um tratamento diferente.

Apesar da Casa Real Espanhola ter esclarecido que queria que o treino fosse igual, a verdade é que Leonor tem evitado algumas das tarefas mais exigentes do dia a dia.

Para além disso demonstrou muito pouco interesse em integrar a dinâmica de trabalho do navio.

Uma viagem que durará até ao início de julho... E com mais privilégios

A missão terminará apenas no dia 3 de julho, pelo que ainda se adivinham muitos desafios para a princesa Leonor.

Contudo, realça-se ainda na notícia, a herdeira tem tido a oportunidade de falar todos os dias com os pais via satélite, uma possibilidade impensável para qualquer outro dos colegas.

Esta também não faz turnos noturnos, o que é obrigatório para os restantes cadetes aspirantes a bordo. Tem também uma dieta personalizada que é preparada pelos cozinheiros do navio, dado que há vários alimentos dos quais "não gosta".

No dia 3 de julho, sublinhe-se, Leonor embarcará novamente no Juan Sebastián Elcano, sendo que a viagem terminará em Marín.

Entretanto, iniciará a terceira e última fase da sua forma militar, neste caso na Força Aérea, tendo em vista a sua preparação para um dia tornar-se Comandante Supremo Chefe das Forças Armadas, função destinada ao soberano espanhol (posição que lhe será transmitida um dia).