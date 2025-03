A princesa Leonor continua a sua viagem a bordo no Juan Sebastián de Elcano, o navio-escola mais emblemático da Marinha espanhola (para a qual se encontra a fazer formação).

Entretanto, noticia a revista Hola!, a embarcação já chegou ao porto de Montevidéu, no Uruguai - após a tão polémica escala em Salvador da Bahia, no Brasil, na qual a herdeira ao trono espanhol terá sido fotografada aos beijos com um colega de formação.

Diz a publicação que Leonor e a turma terá a oportunidade de conhecer a cidade.

Entretanto, foram reveladas imagens que mostram a chegada ao local.

Ora veja:

