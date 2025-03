Dois meses após iniciar a sua jornada a bordo do Juan Sebastián Elcano, a princesa Leonor protagonizou um momento histórico no navio-escola.

O mais emblemático navio da Marinha espanhola está a fazer a sua segunda escala internacional em Montevidéu, no Uruguai, onde chegou na quarta-feira, 5 de março, e permanecerá até domingo.

No mesmo, foi realizada uma cerimónia de hasteamento de bandeiras, um ato solene no qual o herdeiro ao trono espanhol atua como porta-estandarte.

A Ministra da Defesa, Margarita Robles, presidiu à cerimónia de posse na qual participaram 50 cidadãos espanhóis residentes no Uruguai (são mais de 73.000 espanhóis residentes), onde o Juan Sebastián Elcano se encontra pela 18.ª vez na história. O evento, que decorreu no convés principal, começou ao meio-dia.

A princesa Leonor estava vestida com o uniforme de gala da Marinha com as suas condecorações: a faixa e o distintivo de Carlos III, o Tosão de Ouro e a Grã-Cruz do Mérito Militar com a insígnia branca que recebeu no verão passado como presente do pai, o rei Filipe VI, ao concluir o treino em Zaragoza, Espanha.

A herdeira ao trono espanhol carregou a bandeira durante esta cerimónia na qual o comandante do Juan Sebastián de Elcano, o Capitão Luis Carreras-Presas, destacou o simbolismo do juramento de fidelidade à bandeira desta embarcação centenária, que, além de significar uma assunção de responsabilidades, representa "um incentivo para a tripulação e um reconhecimento para a Marinha".

Leonor está a seguir os passos do pai. A 19 de março de 1987, Filipe VI também atuou como porta-estandarte durante o seu tempo no Elcano e enquanto estava no Uruguai.

