A princesa Leonor, filha do rei de Espanha, tem estado a fazer formação militar a bordo do navio-almirante Juan Sebastián Elcano. Na sua paragem pelo Brasil parece ter aproveitado para se divertir um pouco mais, estando agora a ser alvo de polémicas.

As notícias foram avançadas pelo o programa da Telecinco, 'TardeAR', que deu conta de que a princesa foi a um festival de música, durante as celebrações do Carnaval em Salvador da Bahia.

Algumas imagens partilhadas mostram a herdeira ao trono espanhol aos beijos com um colega da Marinha.

O comentador do programa supra referido, Alejandro Rodríguez, garantiu que "o jovem da camisa havaiana é espanhol e companheiro de Leonor".

Ao que tudo indica, foi um jornalista que decidiu tirar uma fotografia de uma zona da festa, não tendo, na verdade, quaisquer intenções de 'apanhar' a princesa Leonor.

"Ele estava a tirar fotos aleatórias quando, de repente, cinco guarda-costas da princesa Leonor se lançaram sobre ele e pegaram na câmara", contou Rodríguez que conseguiu falar com o mesmo jornalista.

Ao que consta, os seguranças disseram ao fotógrafo para apagar todas as imagens, expulsando-o depois da festa em questão. Porém, foi nesse momento que o inesperado aconteceu. "Leonor beijou apaixonadamente o rapaz da camisa havaiana que estava à sua frente", garantiu Alejandro Rodríguez.

Apesar de estar a cumprir uma responsabilidade e ser herdeira ao trono, não podemos esquecer que Leonor é apenas uma jovem de 19 anos, com vontade de aproveitar a vida, não é verdade?

Recorde-se que a princesa vai continuar a bordo do Juan Sebastián Elcano até julho. Uruguai, Chile, Perú, Panamá e Colômbia serão as próximas paragens e Nova Iorque o último destino antes do regresso a Espanha.

Leia Também: Eis a nova estátua de cera da princesa Leonor (demorou seis meses)