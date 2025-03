Lady Nara: uma oportunidade para conhecer o Dubai de barco e sob a luz das estrelas

Um cruzeiro noturno a bordo de um barco típico ao som de música e gastronomia local. Se a sugestão lhe agrada, apresentamos-lhe o Nara on the Sea. Esta é a mais recente aposta de Stephanie Reichenbach que, desde 2020, se tem dedicado a criar experiências de luxo a todos aqueles que visitam o Dubai. Depois do deserto, a paixão pelo mundo náutico levou à criação deste novo projeto turístico que está a operar desde o fim de janeiro e pretende ser uma forma diferente de turistas e residentes descobrirem a cidade.

Com partida do porto Dubai Festival City, esta nova experiência, a bordo do dhow Lady Nara, uma embarcação tradicional de madeira totalmente recuperada para este tipo de passeios turísticos, decorre todos os dias. Com capacidade para 90 pessoas, o cruzeiro vai explorar toda a extensão do Canal do Dubai através de diferentes rotas que lhe permitem ganhar uma nova perspetiva da cidade dentro de água.

Nara on the beach créditos: Thomaz Jaipiassu

A rota Sunset, entre as 16h00 às 18h00, vai passar por old town e pelo creek, permitindo descobrir tanto a parte antiga como a parte mais recente do Dubai enquanto o sol se põe e a beber um cocktail e a saborear um canapé. Já a rota Dinner vai percorrer a zona da Business Bay, famosa pelas suas construções modernas e vertiginosas, entre as 20h00 às 22h00. Esta opção permite-lhe ter uma vista única sob a paisagem urbana e apreciar de perto alguns dos símbolos da arquitetura moderna do Dubai. Um dos exemplos é o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, que ganha outro encanto ao cair da noite ao pintar os 829 metros de altura de vermelho e azul.

Caso opte por ficar para jantar, o Lady Nara vai proporcionar-lhe uma experiência gastronómica onde pode provar alguns dos sabores típicos do Emirados Árabes Unidos. O chef francês Gregory Khellouf, que propõe um menu inspirado nos atos que compõem as grandes óperas, traz para a mesa sabores e condimentos como hummus, bacalhau, vitela, tahini, alcachofras, cominhos, açafrão e pistachio que são servidos em estilo de partilha. Todas as opções gourmet podem ser acompanhas de bebidas alcoólicas que não estão incluídas no menu.

Nara on the sea créditos: Thomaz Jaipiassu

Outro dos pontos altos desta viagem de barco é a passagem pela Sheikh Zayed Waterfall Bridge: uma ponte com uma cascata incluída. Esta construção, que adquire uma tonalidade roxa ao cair da noite, vai pintar-se de verde e interromper o fluxo de água para o dhow poder atravessar e seguir viagem pelo canal. Um momento cheio de cor, luz e água que irá ficar na memória dos visitantes.

Nara on the sea créditos: Thomaz Jaipiassu

É de destacar que ambas as rotas deste cruzeiro de curta duração podem ser desfrutadas no deck inferior ou superior. Independente da escolha deixamos um alerta: não se deixe enganar pelo bom tempo e faça-se acompanhar de um agasalho para a proteger do vento que se faz sentir a bordo. Se pretender uma experiência mais intimista, o Lady Nara pode ser reservado para eventos privados de grupo ou corporativos, como pequenos-almoços ou lanches, que se podem estender por mais de duas horas.

