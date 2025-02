Zenzi Beach, Jumeirah Zabeel Saray

Se quer almoçar ou jantar numa atmosfera descontraída e com vista para a praia, tem de experimentar o Zenzi Beach. O luxo, opulência e extravagância que encontramos no interior do hotel Jumeirah Zabeel Saray dão lugar a uma decoração boho-chic onde o branco é a cor dominante. Neste restaurante à beira-mar, que é uma das seis experiências de signature dining que o hotel de cinco estrelas oferece a todos os seus hóspedes, o foco é a cozinha mediterrânea com pratos à la carte saudáveis e saborosos para toda a família. Os flatbreads de massa mãe – que se caracterizam pela sua aparência espalmada e espessura fina – são uma boa opção de entrada, podendo escolher sabores mais simples ou complexos para topping, como é o caso do alho, cogumelos, polvo ou mexilhões. Se prefere algo mais fresco e leve para combater as temperaturas elevadas que se fazem sentir durante praticamente todo o ano, pode alternar entre as saladas ou pela estrela da carta, o peixe, destacando-se a dourada, robalo, salmão, camarão, polvo ou atum.

Cada uma destas opções, em porções individuais ou para partilhar, podem ser grelhadas, assadas ou cruas. Para refrescar tem chás gelados, limonadas e cocktails. Já as carnes black onyx, wagyu e angus, as ostras ou as batatas fritas com queijo pecorino e trufa são algumas das propostas mais premium que também pode desfrutar por entre as palmeiras, camas de rede, guarda-sóis em crochet e candeeiros de ráfia da esplanada do Zenzi Beach. Aos sábados, entre as 13h00 e as 16h00, pode agarrar nos miúdos ou desafiar um grupo de amigos para vir brunchar ao ar livre o menu “Jardin Rosé” numa atmosfera onde não falta boa comida, muito sol e música à mistura.

Soul Kitchen

O Soul Kitchen começou em Beirute e, em setembro de 2023, aterrou no Dubai pela mão de Jade Souaid, Tala Mortada e Wassim Bou Malham. Os três sócios, que estão ligados à organização de concertos e diversão noturna no Líbano e Egipto, decidiram trazer um pouco da sua identidade cultural e gastronómica para o centro do Dubai através da criação deste conceito. Mais do que juntar comida, cultura e música debaixo do mesmo teto, o Soul Kitchen é um espaço que presta homenagem a todos aqueles que, ao longo dos últimos dois séculos, deixaram a zona do Levante e imigraram para a América Latina. Aqui é possível provar um novo tipo de cozinha de fusão, a LéLa Cuisine, que ao juntar os sabores do Médio Oriente com os latinos dá origem a pratos originais repletos de especiarias, condimentos e frutos secos.

Hummus Chimichurri, Shawarma Empanadas, Ceviche Tabbouleh, Kafta Arepas ou Halawa Cheesecake Mousse são algumas das criações resultantes destas trocas culturais e que constam no menu. Outro ponto diferenciador vai para o storytelling muito forte do Soul Kitchen que nos remete para os fluxos migratórios que se escondem nos detalhes decorativos e lhe conferem profundidade. As instalações artísticas ‘Pássaros Migratórios’, onde pequenos pássaros mecânicos voam em torno do sky bar, e ‘Penas da Migração’, composta por dezenas de penas feitas à mão que adornam o teto de uma das salas, são alguns dos exemplos que pode descobrir e admirar naquele que, desde 2024, está entre os “40 Melhores Novos Restaurantes do Mundo” a visitar pela Condé Nast Traveler. Para além da gastronomia, este é um espaço que também homenageia a cultura, arte e música de ambos os territórios através de uma programação diversificada que, várias vezes por semana, anima o Soul Kitchen. Exposições e concertos ao vivo de jazz, soul e R&B são algumas das propostas onde as comunidades árabes e latinas podem encontrar um pedaço da sua identidade.

Ariana's Persian Kitchen, Atlantis The Royal

Com portas abertas desde 2023 no interior do luxuoso hotel Atlantis The Royal, o Ariana's Persian Kitchen pretende ser uma celebração da autêntica culinária iraniana com um twist moderno. Este espaço elegante e feminino, que de todos é o único que está presente no Guia Michelin, conta com Ariana Bundy ao comando. Quem se senta à mesa daquele que é um dos poucos restaurantes do Dubai liderado por uma chef mulher vai embarcar numa viagem gustativa marcada por uma explosão de aromas, cores e sabores.

Se esta é a sua primeira experiência pela gastronomia da antiga civilização persa, não deve deixar de provar duas opções de hot mazzeh e cold mazzed que são um deleite para os olhos e para a boca graças às suas texturas: o Taranchini (pequenas bolas de arroz fritas recheadas com frango com uma base de molho de bérberis) e a salada de melancia, cereja, queijo "Lighvan", pistachio e romã.

Na seçção dos grelhados e kababs - onde a carne está em destaque - destacam-se dois pratos tradicionais, o Kabab Koobideh (carneiro picado marinado com cebola, pimento e açafrão) e o Kabab Barg (lombo de vaca fatiado) e duas novidades, o Joojeh Masti (frango marinado com iogurte, cebola e pimenta preta) e o Wagyu Kabab (uma das opções mais premium). Assente num conceito de partilha e de equilíbrio entre frio e quente, todos os pratos de assinatura primam pela sua leveza e sabor.

A par da água de rosas, sendo o Irão um dos principais produtores mundiais de açafrão, não se admire se encontrar esta especiaria tanto em acompanhamentos, como é o caso do arroz, como em sobremesas, onde se destaca o Wild Orchid Ice Cream (gelado de açafrão entre duas bolachas e topping de pistachio). Para terminar, tem de arranjar espaço para a ‘sobremesa mais antiga do mundo’. Estamos a falar do Faloodeh, um doce criado há três mil anos feito com vermicelli de arroz, sumo de limão, água de rosas e gelado de cereja.

SEVA Table

Desde 2014 que o SEVA, que está entre os centros de wellness mais conceituados do Dubai, se tem dedicado a explorar e descobrir novas formas de viver assentes em hábitos saudáveis. “Less is more” é o lema adotado pelo fundador Shadi Enbashi que, ao longo dos últimos 10 anos, tem usado este espaço como templo para cuidar da saúde física, mental e emocional dos seus clientes através de terapias e práticas de bem-estar não convencionais, como é o caso de pilates, sound healing e yoga. E porque nós somos aquilo que comemos, no SEVA a experiência de wellness não estaria completa sem uma zona onde os visitantes pudessem nutrir o corpo e a alma.

Comida de conforto rica em nutrientes é o que vai encontrar no SEVA Table que se destaca por ser o primeiro café 100% plant-based, gluten-free e sugar-free a abrir portas no Médio Oriente. E se acha que este tipo de alimentação é desinteressante, aborrecida e sem sabor, as propostas da head chef Kiki Alvarez vão provar-lhe o contrário.

Caldo da imortalidade (feito com cogumelos maitake, soja e sementes), conscious nachos (tortillas servidas com abacate, pico-de-gallo, “queijo cheedar” e jalapeños), tofu dynamite (pedaços de tofu assados no forno com alface, cebolinho e molho aioli chipotle) ou wrap de tofu (tofu, pickles e couve sauerkraut), são algumas das especialidades disponíveis na carta deste espaço que faz questão de celebrar o talento e criatividade de uma cozinheira feminina. Todos os pratos podem ser desfrutados diariamente, até às 21h00, no jardim interior do SEVA e podem ser acompanhados por chás orgânicos, sumos, smoothies ou cafés.

Nette, MATCHA Club

Se procura um espaço com personalidade, boa vibe, cool e moderno, apresentamos-lhe o Matcha Club. Localizado no Al Quoz, um dos bairros mais in do Dubai, este boutique club pretende ser um pequeno oásis ao ar livre para quem não vive sem desporto e boa comida. Para além das aulas de yoga, meditação e pilates, aqui também é possível praticar aquele que é um dos desportos da moda: o padel. Este clube dispõe de seis campos onde os entusiastas desta modalidade podem vir dar umas raquetadas todos os dias da semana. Quando a fome bater podem repor energia no Nette, um restaurante onde a gastronomia francesa se alia às técnicas e sabores japoneses num menu que tem tanto de saudável como de delicioso. As plantas, palmeiras e vegetação verde que proliferam por todo o espaço e nos guiam até ao café fazem-nos esquecer que estamos no meio de uma zona industrial.

Já a estética clean, neutra e elegante do Nette consegue criar uma atmosfera envolvente e relaxante que se sente tanto no interior como na esplanada. No menu criado pelo chef sul africano Shaunne Cordier, vai reparar que todas as opções, sejam elas de pequeno-almoço, almoço ou jantar, são marcadas pela inclusão de muita soja, miso, ponzu e matcha.

Omelette com alga wakame e maionese de miso, papas de aveia overnight com matcha, croissant com ovo japonês, salada de quinoa com couve kale, tartine de cream cheese com salmão fumado ou panquecas japonesas com crème brulêe são alguns dos exemplos que pode provar neste espaço que, em 2023, recebeu o título de Melhor Café pelo Time Out Dubai Restaurant Awards. Com o intuito de promover um estilo de vida sustentável e saudável, o Nette não utiliza produtos com plásticos descartáveis assim como não inclui bebidas alcoólicas no menu que pode trocar por um café de especialidade, um dos matcha specials ou um shot revitalizante.

