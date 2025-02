Quantas vezes não deu por si a precisar de fazer reset do mundo exterior, desconectar dos stress provocado pela azáfama da cidade e criar momentos onde se possa reconectar consigo? O Paus; pretende ser um refúgio onde pode fazer isso tudo e muito mais. Criado pela dupla de irmãs e empresárias Sophiya & Sarah Faizal, este centro de wellness e fitness já conta com duas localizações no centro do Dubai. A mais recente unidade, inaugurada no final de 2024, destaca-se pela sua atmosfera única. A decoração minimalista, com tons brancos, madeiras claras, plantas e amplas janelas envidraçadas, cria um espaço inundado de luz natural, ideal para relaxar e transmitir uma sensação de tranquilidade e bem-estar.

Paus; créditos: Paus; divulgação

O Paus; posiciona-se como um espaço de encontro para quem quer nutrir corpo, mente e alma através de um novo estilo de vida. Com uma oferta variada de atividades, como deep stretch yoga, pilates no reformer, treino de força e sound healing, há sempre algo para experimentar, todos os dias, entre as 7h00 e as 19h30. As salas, com paredes de vidro do chão ao teto, permitem treinar enquanto se sente os primeiros raios de sol ou se admira o brilho das estrelas.

Neste recinto – que deseja ser um must-go para os amantes de fitness - também pode praticar aquele que é um dos desportos da moda: o padel. A febre é tão grande que, para além de sessões de coaching, quatro vezes por semana decorrem os Padel Socials, um evento onde participantes de todos os níveis competem entre si nos quatro campos indoor ao som de música energizante. Para tornar a experiência ainda mais memorável, o torneio termina com um barbecue no pátio interior onde os participantes podem relaxar e conviver ao ar livre.

Paus; créditos: Paus; divulgação

Mais do que promover a saúde física e salientar a importância de aprender a ouvir o nosso corpo, o Paus; quer fazer a diferença ao cuidar da saúde mental e emocional da sua comunidade através das diferentes práticas que desenvolve offline. Daí terem integrado o ; - que é o símbolo universal de saúde mental - no seu logotipo. “No Paus; as pessoas podem vir em qualquer momento da sua jornada pessoal. É um espaço seguro de partilha”, afirma Sara Babar, Head of Wellness Community, sobre a importância de expressarmos aquilo que nos vai na alma. Exemplo disso são as sessões de journaling, workshops temáticos e matcha mornings, uma das dinâmicas de grupo mais populares, que se realizam todas as terças, sábados e domingos pelas 11h00. “As pessoas dizem que é a melhor parte da sua semana porque podem desconectar e falar com estranhos sobre temas que nunca falariam com a sua família ou parceiros”, refere sobre este formato que permite uma maior conexão entre os participantes, onde os julgamentos ficam à porta. De forma a fazer jus ao nome, a acompanhar não pode faltar um copo de matcha - o famoso pó verde conhecido pelas suas propriedades antioxidantes - à sua escolha.

Para que todos os membros possam ter uma vida mais feliz e harmoniosa, o Paus; dispõe de um programa de coaching personalizado orientado para a construção de novos hábitos e rotinas que pretendem ajudar a equilibrar áreas como Amor, Saúde, Trabalho e Diversão. “Tudo o que nós fazemos é baseado na ciência porque as nossas fundadoras acreditam muito na forma como a ciência nos mostra que abrandar, ter tempo para nós e fazer journaling impacta o nosso cérebro, a nossa saúde e os nossos níveis de cortisol e insulina. Tudo está ligado com as rotinas que nós adotamos aqui”, elucida.

Paus; créditos: Paus; divulgação

O próximo passo passa pela criação de dois novos espaços: um spa, que pretende elevar a rotina de autocuidado dos seus clientes a outro nível, e de um restaurante, com refeições saudáveis e nutritivas. Neste local, que terá capacidade para 150 pessoas, vai ser possível desfrutar de um pequeno-almoço tardio nos dias de padel, disponível até às 12h00, almoçar, jantar e ainda agarrar um snack durante o dia. O espaço, que até agora só oferecia packs de aulas avulso, vai criar um membership que irá permitir aos visitantes usufruir de uma utilização 360º das instalações do clube e fazerem parte da comunidade Paus:, incluindo o acesso a uma zona de coworking para quem procura um local acolhedor e tranquilo para trabalhar fora de casa.

Paus; créditos: Paus; divulgação

Apesar de o espaço já ter um pequeno café onde, à ida para casa, pode agarrar um cappuccino, um sumo de cenoura ou um Ice Green Coco Matcha – que é um dos seus best-sellers -, outra novidade vai para a construção de um drive-thru dedicado apenas a bebidas. O menu contará com várias tipos de café para ajudar a começar o dia da melhor maneira.

O SAPO Lifestyle esteve no Dubai a convite do Turismo do Dubai