Justin Timberlake surpreendeu os passageiros enquanto viajava para a América do Sul para a próxima etapa da sua digressão mundial 'Forget Tomorrow'.

O cantor esteve a ler as recomendações de segurança dadas logo ao início do voo (que estava lotado) enquanto os comissários de bordo faziam as típicas demonstrações.

Num vídeo que o próprio publicou no TikTok, Justin Timberlake aparece a falar para os passageiros: "Senhoras e senhores, bem-vindos ao JT Live 25 South American Leg."

Ao mesmo tempo, os comissários faziam as demonstrações. No fim, pode ouvir-se o cantor dizer: "Agradecemos por voar com o JT Live 25 Air".

