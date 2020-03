Há 27 casos no norte do país, dois no centro, dez na região da Lisboa e dois no Algarve. Atualmente existem seis cadeias de transmissão ativas em Portugal, lê-se no boletim epidemiológico da Direção-geral da Saúde (DGS) divulgado esta manhã.

Do total de casos identificados, dois foram importados de Espanha, cinco de Itália e outro da Áustria ou Alemanha. Esta última informação ainda está a ser investigada pelas autoridades de saúde. Os restantes casos dizem respeito a contágios em território português.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Do total de 41 casos confirmados em Portugal, 40 estão internados, o que significa que um doente já teve alta ou está sob vigilância em meio não hospitalar.

Pelo menos 83 pessoas ainda aguardam resultado laboratorial, existindo 667 pessoas sob vigilância epidemiológica.

Os grupos etários com mais casos

O grupo etário com mais doentes infetados com o COVID-19 é o 40-49 anos, com 14 doentes (sete de cada sexo.)

Os três grupos etários seguintes com mais casos - 10-19 anos, 30-39 anos e 60-69 anos - contam com seis casos cada um.

Existem agora 4 casos de doença nos grupo etário 50-59 anos, 3 no grupo etário 70-79 anos e 2 no grupo 20-29 anos.

A epidemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Costa recomenda deslocações e encontros desnecessários

O primeiro-ministro recomendou esta terça-feira, em conferência de imprensa, evitar deslocações desnecessárias, locais de risco, contactos sociais não necessários e tocar com as mãos na cara como parte de um conjunto de medidas de prevenção contra o COVID-19.