O construtor automóvel alemão espera um impacto “significativo” nos resultados de 2020 e prevê nomeadamente uma “forte descida” dos resultados líquidos antes de impostos, para os quais tinha previsto até agora uma forte subida. Em 2019, os resultados líquidos da BMW diminuíram 29% para 5,0 mil milhões de euros.

“A partir de hoje fecharemos as fábricas europeias e nossa fábrica de Rosslyn”, perto da capital Pretória na África do Sul, indicou o presidente executivo da BMW, Oliver Zipse, durante a conferência anual de apresentação de resultados de 2019.

Face a problemas de fornecimento e a uma queda da procura, os compatriotas Daimler e Volkswagen também já anunciaram interrupções da produção, bem como outros grupos do setor, tais como PSA, Renault, Fiat Chrysler, Ford, Nissan e Michelin.

“Como para muitos bens, a procura de automóveis vai baixar significativamente”, afirmou Zipse.

Portugal registou na segunda-feira a primeira morte por COVID-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido. Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Há pelo menos 448 pessoas infetadas em Portugal, segundo o boletim diário divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Numa mensagem em vídeo, o Presidente da República anunciou no domingo uma reunião do Conselho de Estado na quarta-feira para "analisar a situação". Marcelo Rebelo de Sousa deverá decidir amanhã se decreta ou não Estado de Emergência, um estado de exceção que só pode ser declarado em casos de grave ameaça ou perturbação da ordem democrática ou de calamidade pública.

O Governo português ativou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.