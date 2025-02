As tabletes combinam a icónica wafer leve e estaladiça com recheios cremosos e uma cobertura onde diferentes tipos de chocolate contribuem para um efeito marmorizado.

De acordo com o comunicado, as tabletes são o segmento número um no mercado de chocolates, continuando a crescer e a ganhar cada vez mais relevância.

A nova oferta da Nestlé segue a política de sustentabilidade da empresa e utiliza material de embalagem de plástico reciclado certificado pelo ISCC, tal como a restante gama KITKAT na Europa.

A massa de cacau utilizada na produção do novo produto é proveniente de famílias de produtores de cacau, inscritas no “Income Accelerator Program”, um programa de apoio às comunidades produtoras de cacau. Esta abordagem inovadora e centrada nas famílias visa reduzir o défice de rendimento dos produtores de cacau e minimizar os riscos de trabalho infantil, incentivando mudanças comportamentais e recompensando práticas positivas – tanto no lar, como na exploração agrícola. Os primeiros resultados, relatados pelo KIT Institute em 2024, remetem para um balanço positivo, com um aumento de 38% no rendimento familiar após 18 meses.

Investimento em fábricas na Europa

A nova linha de produção das novas Tabletes KITKAT em Sófia, inaugurada em novembro de 2024, permitirá a produção adicional de 10 000 a 20 000 toneladas de chocolate, que serão exportadas para 29 países europeus, para o Canadá e para a África do Sul. O investimento também resultou na criação de aproximadamente 70 novos postos de trabalho no país. No total, a empresa investiu 100 milhões de euros na modernização das suas capacidades de produção nas três fábricas europeias da KITKAT, Reino Unido, na Bulgária e na Alemanha.

As Tabletes KITKAT já estão disponíveis em Portugal, nos locais habituais, bem como nos principais mercados europeus, no Canadá e na África do Sul.