A união destas duas marcas líderes da Nestlé -- NESCAFÉ Dolce Gusto e KitKat -- vem dar resposta à procura dos consumidores de uma gama mais alargada de achocolatados e traz, para o segmento de cápsulas, uma marca icónica e querida dos portugueses.

A KitKat, lançada em Portugal em 1988, é a marca com maior notoriedade, dentro do segmento de snacks, na área de negócios de chocolates da Nestlé.

A com a NESCAFÉ Dolce Gusto, marca líder em máquinas de café e bebidas em cápsulas, irá traduzir-se numa nova forma de saborear o chocolate, numa bebida achocolatada com notas a bolacha, cacau e caramelo, e preparada apenas com uma cápsula. Cada embalagem de KitKat para NESCAFÉ Dolce Gusto contém 16 cápsulas.

"KitKat, sendo uma marca icónica, jovem e divertida, vem reforçar o nosso posicionamento menos convencional e reforçar ainda mais o valor do nosso sistema" comenta Ana Cristina Gonçalves, Brand Manager da NESCAFÉ Dolce Gusto, em comunicado.

Esta novidade está disponível para venda na loja online da marca e nos locais habituais, incluindo supermercados e hipermercados, com um PVPR de 6,49€.