Com janeiro, chega o “São João das Chouriças” à vila transmontana de Montalegre

Farinheiras, sangueiras, chouriças e chouriço de abóbora, carnes de porco fumadas e curadas, voltam a fazer a festa em Trás-os-Montes. Montalegre recebe de 23 a 26 de janeiro a Feira do Fumeiro, o “São João das Chouriças” como é conhecido localmente.

Montalegre, Trás-os-Montes, 23 a 26 de janeiro

créditos: C.M.Montalegre

Em Gaia, restaurante Vinum sugere almoços com Vinho do Porto das entradas à sobremesa

Aproveitando o mote da comemoração do Dia Internacional do Vinho do Porto, a 27 de janeiro, o Vinum Restaurant & Wine Bar, localizado na zona histórica de Vila Nova de Gaia, apresenta um menu totalmente harmonizado com Vinho do Porto. A sugestão resulta de uma parceria com as Caves Graham’s.

Vila Nova de Gaia, 27 de janeiro

créditos: Vinum Restaurant & Wine Bar

Lisboa vai receber uma noite de muita e artesanal cerveja

A 25 de janeiro, sábado, a noite vai ser cervejeira no espaço Oitava Marquês, na capital. A partir das 18h00, a cerveja artesanal da marca 8ª Colina vai jorrar das 14 torneiras daquele restaurante e taproom.

Lisboa, 25 de janeiro

créditos: 8ª Colina

Novos pratos no restaurante D. Afonso o Gordo. Uma nova carta onde não falta carapau frito e um "doce de leitão"

O restaurante de cozinha portuguesa, D. Afonso o Gordo, entra em 2020 com carta renovada e com equipa de cozinha reforçada. Ao chefe João Fragoeiro junta-se Fábio Gomes. Juntos assinam uma carta onde não falta o tradicional Leitão à Bairrada, o ensopado de borrego, o arroz de enchidos e até um "doce de leitão".

Lisboa, todo o mês

créditos: Amuse bouche

Um guloso janeiro com croissants em promoção em Lisboa e arredores

Em Lisboa e concelhos limítrofes, as promoções na pastelaria Batalha já nos habituaram a ofertas regulares. Depois da bola de Berlim e do pastel de nata, chega a vez do croissant.

Lisboa, 25 e 26 de janeiro

Origem, o novo restaurante de Aveiro que gosta dos produtos da região

Ao abecedário da cozinha voltámos, atualmente, a juntar o interesse pela origem dos alimentos. Associamos-lhe as palavras proximidade e genuinidade. Querendo ser fiel a estes princípios, o chefe de cozinha Tony Martins, venezuelano de nascença, mas de raízes e coração em Portugal, assina a carta de um novo restaurante aveirense. Chama-se, precisamente, Origem e abre apostado numa ementa com produtos locais e da época.

Todo o mês

créditos: Restaurante Origem

Para guardar na agenda de fevereiro e Março



No novo restaurante de José Avillez a música está a cargo de Ana Moura e António Zambujo

O início de 2020 traz novidades para o universo de restaurantes com assinatura do chefe de cozinha José Avillez. No Chiado, mais precisamente no nº 10 do Largo de São Carlos, vai abrir portas em fevereiro o Canto. Os músicos Ana Moura e António Zambujo juntam-se a Avillez no novo projeto.

Fevereiro

Norte encontra sul em jantar a quatro mãos com os chefes de cozinha Tiago Bonito e Stechemesser

Vila Real de Santo António, no Algarve, vai receber o ciclo gastronómico de “Grand Dinners”, com a presença de chefes de cozinha nacionais e internacionais. O primeiro jantar decorre a 7 e 8 de janeiro e conta com a visita do chefe Tiago Bonito, do restaurante Largo do Paço, em Amarante.

Vila Real de Santo António, 7 e 8 de fevereiro

Tiago Bonito créditos: Jorge Simão

Simplesmente Vinho, o evento que vai juntar no Porto produtores de quatro países

É no Cais Novo, no Porto, que a 21 e 22 de fevereiro se juntam 101 produtores de vinhos de Portugal, Espanha, França e dos Estados Unidos. Isto, numa agenda de eventos que inclui música e exposição de arte.

Porto, 21 e 22 de fevereiro

Lisboa acolhe em março evento internacional Vinhos com Sentido

De 28 a 30 de março, a iniciativa Vinhos com Sentido leva ao Lisboa Pestana Palace uma experiência internacional com produtores de vinho e champanhe. O evento inclui, além de provas, um almoço com cinco chefes de cozinha de renome.

Lisboa, 28 e 30 de março