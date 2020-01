Em Gaia, restaurante Vinum sugere almoços com Vinho do Porto das entradas à sobremesa

Seguem-se dois bestsellers da Symington Family Estates: Graham's Tawny 10 anos e Graham's Tawny 20 anos. O primeiro, marcado pelos aromas a fruta madura, é contrabalançado com uma salada de Stilton, espinafres e maçã, um clássico do restaurante. Já para o segundo vinho, a proposta é o leitão crocante confitado com castanhas, confecionado num caldo à base do mesmo vinho para garantir a ligação.

VINUM Restaurant and Wine Bar Rua do Agro, nº 141, (Caves Graham's), Vila Nova de Gaia Horário: De segunda a domingo, das 12h30 às 16h00 e das 19h30 às 24h00. Contactos: Tel. 220 930 417 ou E-mail reservas@vinumatgrahams.com

As harmonizações clássicas de Vinho do Porto não foram esquecidas e para o final da refeição estão reservados dois momentos. Para começar, um Vintage da Quinta dos Malvedos, servido com uma seleção de queijos regionais do Norte de Portugal. Já no desfecho do jantar, o Graham’s Tawny 30 anos é o protagonista do brinde final, a acompanhar sobremesa: o ananás dos Açores caramelizado no forno, Graham’s Tawny 20 anos e gelado de coco.

A refeição orça os 100,00 euros por pessoa.