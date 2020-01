Em janeiro, o Delirium Café Lisboa completa três anos. Desde que abriu as portas no Chiado foram mais de 120 mil litros de cervejas comercializados e muita gente feliz com as 35 torneiras de cerveja de todo o mundo.

E para o aniversário, o maior bar de Lisboa vai trazer novidades e premiará 20 clientes com uma experiência única.

O aniversário da cervejaria é no dia 26 de janeiro. Mas a festa dura o fim de semana todo. Entre 24 e 26, a cada compra de uma cerveja da marca Delirium, os clientes receberão um cupão para concorrer ao Delirium Beer Experience.

Um sommelier de cerveja vai contar histórias sobre marcas selecionadas, falar sobre os diferentes tipos de cervejas e, o principal, convidar os participantes a experimentarem cada uma delas. Os nomes dos vinte sorteados serão anunciados na segunda-feira, dia 27.

“Além das 20 experiências, vamos sortear várias cervejas para os clientes no fim de semana do aniversário. Cada vez que tocar o sino alguém será presenteado!”, promete o espaço.

No mês de aniversário, o Delirium também traz alguns pratos novos na sua ementa como a Fonduta de Quatro Queijos; a Isca de Bacalhau com Molho de Moqueca, uma verdadeira mistura do melhor do Brasil e de Portugal; a Brusqueta de Costela Desfiada na Cerveja Kriek e o Pato Duchesse.

Para a sobremesa, um pudim com calda de ameixa caramelizada na cerveja trapista Westmalle. Além disso, todas as sextas-feiras, o almoço executivo terá feijoada como uma das opções de prato.