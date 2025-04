No palco do Convento de São Francisco, em Santarém, brilham neste 7 de abril os Sóis do Guia Repsol. A Gala que reune centenas de convidados reconheceu o talento de quase 200 restaurantes de Portugal, apresentada por Inês Lopes Gonçalves e Renato Duarte. Do Porto ao Algarve, passando por Lisboa e pela Madeira, quatro restaurantes foram distinguidos com três Sóis: Ricardo Costa, do The Yeatman (Vila Nova de Gaia); Hans Neuner, do Ocean (Porches); José Avillez, do Belcanto (Lisboa) e Benoît Sinthon, do Il Gallo D’Oro (Funchal), num evento que está a acontecer em direto no SAPO neste momento.

No seu regresso a Portugal, volvidos nove anos, o Guia Repsol distinguiu 194 restaurantes, atribuindo Sóis a 70 estabelecimentos (quatro restaurantes com três Sóis, 17 restaurantes com dois Sóis e 49 restaurantes com um Sol). Na lista estão também 124 Recomendados e quatro restaurantes (um por cada categoria do Guia Repsol) que se esforçam por manter um compromisso com o ambiente, através da atribuição do prémio Sol Sustentável.

Entre os vários restaurantes distinguidos pelo Guia Repsol Portugal 2025 encontramos um pouco de tudo: dos espaços de fine dining às casas de comida mais simples, dispersão geográfica, descentralização e um retorno às raízes dos chefs. "Portugal está a borbulhar de talento e toda a gente merece ver isso, conhecer quem são os agentes desta efervescência. É isso que pretendemos com este Guia Repsol Portugal: dar a conhecer o talento que aqui mora, mostrar o seu trabalho e partilhar a felicidade que ele traz a todos os que se sentam nas suas mesas. Essa é a nossa aposta, unir e partilhar, ao invés de separar ou competir", afirmou María Ritter, Diretora do Guia Repsol.

Uma das grandes surpresas deste anúncio é a ausência do Antiqvvm de Vítor Matos, o chef português que acumula mais estrelas Michelin, em Portugal,assim como de outros projetos como o Blind e Oculto, também galardoados com estrela Michelin. No Guia Repsol, apenas o 2Monkeys, em Lisboa, aparece com um Sol

Neste guia, é o chef Nuno Mendes a colecionar Sóis, com os seus projetos Cozinha das Flores (Porto) e Santa Joana (Lisboa), ambos com um Sol.

Como adiantou Antonio Brufau, Presidente da Repsol, “a relação entre Portugal e Espanha é muito forte e recíproca. Portugal é o destino favorito dos turistas espanhóis, enquanto Espanha encabeça a lista de destinos favoritos dos portugueses. Para nós é fundamental acrescentar valor à gastronomia ibérica e por isso queríamos que o Guia Repsol voltasse a crescer e expandir-se cá, potenciando também a cozinha portuguesa.”

Uma ideia partilhada também por Pedro Machado, Secretário de Estado do Turismo: “A realização da primeira Gala do Guia Repsol em Portugal é um marco significativo para o setor gastronómico nacional, reforça o reconhecimento internacional da nossa gastronomia e destaca o seu papel como um dos principais motores de desenvolvimento económico e turístico do país.

Dois Sóis: Distinções que se espalham por sete regiões

Além dos quatro três Sóis, encontramos na lista 17 referências na seleção de dois Sóis, casas que se afirmam pelo “serviço irrepreensível, garrafeiras de sonho e pratos únicos são o trio de fatores que mostram o porquê de merecerem ser visitados”. Sete regiões do país são representadas nesta categoria. Pelo menos três dessas referências situam-se em áreas rurais, onde a tradição agrícola ainda é muito presente.

Portugal com brilho máximo no Guia Repsol: quatro restaurantes conquistam os 3 Sóis Alguns dos chefs agraciados com dois Sóis. créditos: Divulgação

Os 49 premiados com um Sol “partilham a irreverência e inovação, ao mesmo tempo que andam de mão dada com a memória e o respeito pela tradição. Aqui o preço médio torna-se mais elástico, com sugestões para todos os bolsos e bem dispersas pelo território. Uma boa demonstração deste leque de oferta mais diverso é o facto de nestes um Sol se encontrarem espaços históricos como o Gambrinus (Lisboa) ou o Tia Alice (Santarém), ao lado de projetos mais contemporâneos como o Flora (Viseu) ou o Ciclo (Lisboa). Aqui celebramos a diversidade à mesa”, sublinha a organização do Guia Repsol.

Sol Sustentável: O futuro melhor e mais verde

Cada vez mais se associa a gastronomia à sustentabilidade, sazonalidade e consumo consciente, e o Prémio Sol Sustentável pretende “celebrar os espaços que trabalham arduamente para criar um mundo melhor”. Distinguiu-se um restaurante por cada categoria do Guia Repsol 2025.

Portugal com brilho máximo no Guia Repsol: quatro restaurantes conquistam os 3 Sóis Os vencedores do Sol Sustentável. créditos: Divulgação

Na categoria de Recomendados encontramos o Poda (Montemor-o-Novo), dos jovens chefs João Narigueta e Miguel Dominguinhos, que levam à exaustão a procura por produtores locais, biológicos (até de vinhos), que depois aplicam nas suas versões de pratos típicos alentejanos. Já na categoria de um Sol, premiou-se o Sem (Lisboa), de Laura Espírito Santo e George McLeod, porque é um dos mais destacados restaurantes na Europa a combinar criatividade com sazonalidade e o desperdício zero. O trabalho do chef Rodrigo Castelo, no seu Ó Balcão (Santarém), é o galardoado na categoria dos dois Sóis, devido ao trabalho que tem feito pela promoção de ingredientes e especialidades da sua região, incluindo o trabalho de sensibilização para a existência de espécies invasoras. Finalmente, entre os três Sóis, destaque para o Il Gallo D’Oro (Funchal) do chef Benoît Sinthon, que exterioriza a sua paixão pela ilha da Madeira num menu de degustação que lhe dedica e no qual só usa produtos locais — grande parte oriundos da horta com cinco hectares que pertence ao restaurante.

Os premiados pelo Guia Repsol

3 Sóis Guia Repsol Portugal: Belcanto (Lisboa), Ocean (Porches), Il Gallo D’Oro (Funchal) e The Yeatman (Vila Nova de Gaia).

2 Sóis Guia Repsol Portugal: Al Sud (Odiáxere), Alma (Lisboa), Bon Bon (Carvoeiro), Casa de Chá da Boa Nova (Matosinho), Cura (Lisboa), Euskalduna Studio (Porto), Feitoria (Lisboa), Fifty Seconds (Lisboa), Herdade do Esporão (Reguengos de Monsaraz), Le Monument (Porto), Marlene (Lisboa), Mesa de Lemos (Viseu, Pedro Lemos (Porto), Ó Balcão (Santarém), Vila Joya (Albufeira), Vista (Portimão) e William (Funchal).

1 Sol Guia Repsol Portugal: 100 Maneiras (Lisboa), 2Monkeys (Lisboa), A Cozinha (Guimarães), Arkhe (Lisboa), Austa (Loulé), Bahr (Lisboa), Boubou’s (Lisboa), Canalha (Lisboa), Cavalariça (Alcácer do Sal), Cícero (Lisboa), Ciclo (Lisboa), Cozinha das Flores (Porto), De Raíz (Viseu), Dom Joaquim (Évora), Eleven (Lisboa), Epur (Lisboa), Essencial (Lisboa), Fauno (Porto), Fava Tonka (Matosinhos), Flora (Viseu), Fortaleza do Guincho (Cascais), Gambrinus (Lisboa), Gusto by Heinz Beck (Loulé), Henrique Leis (Loulé), JNcQUOI Avenida (Lisboa), Kampo (Funchal), Lab by Sergi Arola (Sintra), Lamelas (Porto Covo), Mapa (Montemor-o-Novo), Maré (Cascais), Mercearia Gadanha (Estremoz), Mito (Porto), Näperõn (Aljezur), O Fernando (Maia), O Magano (Lisboa), O Nobre (Lisboa), Os Três Pipos (Tondela), O Pigmeu (Lisboa), Pirâmides do Egipto (Guimarães), Prado (Lisboa), Sála de João Sá (Lisboa), Santa Joana (Lisboa), São Gião (Guimarães), SEM (Lisboa), Solar dos Presuntos (Lisboa), Tia Alice (Ourém), Tombalobos (Portalegre), Veneza (Albufeira) e Vila Foz (Porto).