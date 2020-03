Fábrica em Lousada

Pelo menos 64 trabalhadores estão em quarentena numa fábrica de Lousada. Um dos trabalhadores é um dos 9 infetados pelo COVID-19 em Portugal e está internado no Hospital de São João no Porto.

Escolas na Amadora

Cerca de 150 alunos de seis turmas de duas escolas da Amadora vão ficar a partir de hoje “em isolamento social” nas suas casas até 13 de março por ter sido diagnosticada a infeção pelo novo coronavírus a uma professora. Em comunicado, o Agrupamento de Escolas Pioneiras da Aviação Portuguesa, no qual pertence a Escola Básica 2/3 Roque Gameiro e Escola Secundária da Amadora, refere que esta mulher esteve de férias em Milão, Itália, na pausa do Carnaval, e regressou à escola para dar aulas no fim dessa semana.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Segundo o agrupamento, na passada segunda-feira já não compareceu na escola e na quarta-feira foi-lhe diagnosticado o COVID-19. "Face a esta situação, foi determinado pela autoridade de saúde da Amadora que as cinco turmas da Escola Básica 2/3 Roque Gameiro e uma turma da Escola Secundária da Amadora que tiveram aulas com esta professora vão ficar em isolamento social até ao dia 13 de março, inclusive, nas suas residências, não podendo portanto vir à escola", refere o comunicado.

O agrupamento destas escolas indica também que cinco professores e três assistentes operacionais, que estiveram em contacto com a professora, ficaram em situação de isolamento.

A escola sublinha que, "embora os jovens deste grupo etário não tenham grande suscetibilidade para ficarem doentes com esta situação", é pedido que se tenha atenção ao “aparecimento de sintomas, como "febre ou tosse ou dores de garganta". Segundo a escola, diariamente as famílias destes alunos vão ser contactadas para verificar a evolução da situação clínica. "Pode a restante comunidade escolar estar tranquila, dado não ter existido qualquer contacto com esta professora por parte de outros alunos", refere ainda a nota.

Outros alunos que optem por não ir às escolas afetadas não levarão falta, adiantou o diretor do agrupamento.

Escola de Alverca aciona plano de contingência

Um dos homens internados no Hospital Curry Cabral é pai de um aluno da escola da Fundação CEBI, em Alverca, que acionou o plano de contingência.

O estabelecimento de ensino é frequentado por 1500 alunos, da creche ao secundário e tem 400 trabalhadores.

Em declarações à RTP, o responsável pela escola revelou que foram criados quatro espaços de isolamento.

ESMAE suspende aulas e coloca dezenas de pessoas em isolamento social