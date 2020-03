Em comunicado hoje enviado à imprensa, o município da capital do Alto Minho explicou que “a medida segue as orientações da Direção Geral da Saúde (DGS)", devido à epidemia de Covid-19, "onde é apontada a suspensão de eventos ou iniciativas púbicas em locais fechados".

A decisão, tomada hoje à tarde, segue ainda o "Plano de Contingência do Município de Viana do Castelo, através do qual podem ser equacionadas medidas preventivas excecionais" e que "serão avaliadas de acordo com o desenrolar da situação e de acordo com as orientações emanadas pela DGS e pelo Governo".

Previstos para o centro cultural da cidade foram suspensos ou adiados o espetáculo "A Várias Vozes" do Grupo Etnográfico de Areosa (GEA), marcado para sexta-feira, a Cimeira IPVC, um concerto dos D.A.M.A, a atribuição dos Troféus O Minhoto e a XX edição do Lethes-Festival de Tunas Cidade de Viana do Castelo.

A decisão abrange no teatro Sá de Miranda um concerto pela Orquestra de Sopro/Escola Profissional de Música (ARTEAM) e uma peça de Teatro Infantil "O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá".

Já os eventos desportivos organizados pela Câmara de Viana do Castelo que não se vão realizar este mês são o 5.º Duatlo de Viana do Castelo, a Viana Cup e o Torneio Internacional de Karaté Full Contact.

As iniciativas PUBHD Viana do Castelo, Sábados Com Histórias e ‘workshops’ no mercado municipal foram igualmente suspensas.