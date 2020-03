Em Vila Real, as instituições estão também a aplicar planos de contenção da infeção pelo novo coronavírus e, depois do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) ter anunciado a suspensão temporária das visitas aos doentes, foi a UTAD a informar que, a partir de hoje, não são autorizadas deslocações em serviço para países com casos confirmados do Covid-19.

Através de um despacho interno, o reitor da academia, António Fontainhas Fernandes, acrescentou ainda que a “organização de eventos académicos no campus, principalmente os que impliquem a participação presencial de pessoas externas, deverá ser reduzida ao mínimo, ficando condicionada a sua realização a parecer favorável da equipa de coordenação do plano de contingência Covid-19 da UTAD”.

A academia decidiu também suspender “os eventos e atividades desportivas da responsabilidade da UTAD” e recomenda que os “professores, investigadores, trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão, bem como estudantes oriundos de áreas afetadas, devem voluntariamente submeter-se a um período de contenção social, de 14 dias, após a sua chegada ao país”.

Segundo o despacho do reitor, até que se encontrem disponíveis soluções de desinfeção para colocação junto dos terminais de leitura biométrica para controlo de assiduidade, está suspensa a utilização destes equipamentos.

Este documento será, de acordo com o responsável, objeto de revisão em função da evolução da avaliação que, em cada momento, for feita sobre a adequação das medidas adotadas à finalidade de prevenção e controlo da doença.

O plano de contingência da UTAD para a infeção pelo novo coronavírus visa “antecipar e gerir as possíveis repercussões da disseminação da infeção” na academia e identifica “áreas de isolamento” devidamente equipadas, para o caso de surgirem casos suspeitos.