“O município de Paredes decidiu decretar medidas preventivas para evitar a transmissão do COVID-19 na comunidade. Assim sendo, serão encerrados temporariamente, desde o dia 10 ao dia 24 de março, os equipamentos municipais de utilização pública, designadamente, piscinas, ginásios, pavilhões, biblioteca, loja interativa do turismo de Paredes e casa da cultura”, diz a autarquia, em comunicado.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Em funcionamento vão manter-se os edifícios da câmara municipal e serviços técnicos.

“Os serviços que permanecerão abertos devem ser procurados pelos munícipes somente em situações urgentes, devendo-se privilegiar o contacto via telefone ou email”, explica a nota.

O comunicado, assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, indica também o cancelamento de todas as feiras do concelho até final de março e de todos os eventos que envolvam um elevado número de pessoas, nomeadamente a população com mais idade.

As atividades canceladas pelo município são “Mais Vida Ativa”, “Diabetes em Movimento”, “Viver Melhor”, “Baile da Primavera”, Grupo de Trabalho para a Inclusão e iniciativas associadas, Liga Boccia Sénior, Primavera Festival da Flor e Feira do Livro e Café Literário Júnior.

Estas medidas foram decididas após a Câmara de Paredes reunir hoje com a delegada de saúde, o presidente do Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega II – Vale do Sousa Sul, os agrupamentos de escolas, as corporações de bombeiros e as delegações da Cruz Vermelha para avaliar a situação do novo coronavírus no concelho.

“No cumprimento do sentido de seriedade, responsabilidade e solidariedade, o município dá prioridade ao Plano de Contingência ativo, mantendo o permanente acompanhamento dos procedimentos e recomendações decretadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)”, sublinha a autarquia.

A autarquia frisa que “não há motivo para alarmismo” no concelho, aconselhando todos os munícipes a “seguirem rigorosamente as recomendações decretadas” pela DGS.

“Atendendo à situação anormal de eventual surto epidémico, apelamos para que todos os munícipes adotem um comportamento sereno, responsável e solidário. Estamos a adotar medidas de contenção que serão revistas e atualizadas em função do evoluir das situações e orientadas pela DGS”, salienta o comunicado.

O último balanço dá conta de 39 casos por infeção pelo novo coronavírus em Portugal e um total de 339 casos suspeitos desde o início da epidemia, 67 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro e desde então foram infetadas mais de 110 mil pessoas, mas a maioria já recuperou. A doença provocou até ao momento cerca de 3.800 mortos.