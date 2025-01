A grande maioria dos proprietários de imóveis têm de pagar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Por isso, se tem uma casa, deve saber que o valor deste imposto pode sofrer alterações todos os anos, dentro do intervalo de 0,3% a 0,45% do VPT do imóvel, conforme a decisão da Câmara Municipal onde vive. E se está a pensar se o seu IMI em 2025 vai aumentar, saiba que a taxa a aplicar só vai subir em duas autarquias.

Entre os 308 municípios existentes em Portugal, 42 decidiram reduzir o IMI em 2025.

Neste artigo, conheça as mais de 40 Câmaras que reduziram o IMI e as duas que decidiram subir este imposto.

Em que municípios vai aumentar o IMI em 2025?

Como referido, apenas duas autarquias, decidiram aumentar o IMI em 2025. São estas: Torre de Moncorvo e Évora.

No caso da Câmara Municipal da Torre de Moncorvo, a taxa a aplicar passou de 0,3% para 0,45% (a atual taxa máxima de IMI). Já a Câmara Municipal de Évora, aplicou um ligeiro aumento, subindo a taxa de 0,38% para 0,39%.

42 municípios reduziram o imposto aos seus munícipes

Quanto às Câmaras Municipais que reduziram o IMI que este ano é aplicado aos proprietários de imóveis nestas localizações são:

Alcanena;

Alcochete;

Alijó;

Alpiarça;

Arruda dos Vinhos;

Borba;

Cadaval;

Caminha;

Cascais;

Castro Marim;

Celorico da Beira;

Coruche;

Elvas;

Espinho;

Faro;

Fornos de Algodres;

Golegã;

Gondomar;

Ílhavo;

Loures;

Maia;

Matosinhos;

Montijo;

Mourão;

Odivelas;

Oliveira do Hospital;

Ovar;

Palmela;

Portalegre;

Portimão;

Santiago do Cacém;

Santarém;

Seia;

Seixal;

Sobral de Monte Agraço;

Sousel;

Trofa;

Valongo;

Vila Nova de Famalicão;

Vila Nova de Poiares;

Vila Real de Santo António

Caso o seu município não tenha sido referido, é sinal de que vão ser aplicadas as mesmas taxas de IMI que estavam em vigor no ano passado.

Contudo, se comprou casa recentemente, confirme se está isento do pagamento de IMI. E se não estiver isento, informe-se sobre como deve pagar o IMI.