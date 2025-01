Como já é hábito, a mudança de ano traz com ela alterações nos impostos. No caso do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), o Orçamento do Estado para 2025 atualizou os limites dos escalões em 2,3%.

De resto, mantém-se tudo igual, ou seja, sete escalões com taxas entre os 2% e os 8% (e 0% no primeiro escalão). Saiba o que esperar do IMT em 2025.

Habitação própria e permanente: Primeiro escalão sobe pouco mais de dois mil euros

A atualização em 2,3% significa que, no Continente, o primeiro escalão passa de 101.917 euros para 104.261 euros. Isto significa que quem comprar uma casa até este valor não paga imposto. No entanto, quem comprar um imóvel de valor superior também vai sentir a diferença, uma vez que os primeiros 104.261 euros estão isentos.

Para percebermos a diferença de 2024 para 2025, vamos usar o exemplo de uma casa de 200 mil euros. O ano passado, este imóvel pagaria 3.977,58 euros de IMT. Em 2025, vai pagar 3.747,08 euros, ou seja, menos 230,50 euros.

Em relação às regiões autónomas ainda não há informação oficial, mas estas acompanham o a evolução. Assim, os limites também serão atualizados em 2,3%, passando o primeiro escalão para os 130.326 euros.

Isenção de IMT e imposto do selo sobe para jovens até aos 35 anos

Em 2025, os jovens até aos 35 anos continuam a ter isenção total de IMT e imposto do selo na compra da primeira casa para habitação própria e permanente. Isto se o valor do imóvel não superar o quarto escalão do IMT. Ora, como os escalões foram atualizados, o limite de isenção também mudou.

Se em 2024 era de 316.772 euros, em 2025 passa para 324.058 euros. Por exemplo, no ano passado, uma casa de 320 mil euros obrigava os jovens a pagarem 258,24 euros de IMT. Em 2025, não vão pagar imposto nesta situação.

O apoio, que entrou em vigor em 2024, prevê ainda isenção parcial quando a casa se enquadra no quinto escalão (limite de 648.022 euros). Este ano, a taxa de 8% incidirá sobre a diferença entre o valor do imóvel e 324.058 euros. A isto, soma-se o imposto do selo de 0,8%.