“Esta decisão não deve ser encarada com alarmismo, mas sim com a prudência, com a responsabilidade que nos são impostas mediante os acontecimentos que estão em curso, no âmbito da doença Covid-19, na região de influência do instituto”, refere um comunicado do estabelecimento de ensino superior.

A mesma fonte referiu que o instituto "tem na sua comunidade académica alunos, professores e colaboradores dos concelhos de Felgueiras e Lousada", bem como alunos do estrangeiro.

No dia 23, o instituto de Fafe, no distrito de Braga, reavaliará a decisão agora anunciada.

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado no domingo.

Todos os infetados, 18 homens e 12 mulheres, estão hospitalizados.