O pedido foi feito pelo Presidente da Administração Regional de Saúde do Norte e foi claro: "suspender todas as Missas e devoções populares até ao meio dia do próximo sábado."

Num comunicado publicado no Facebook da Diocese do Porto, Manuel Linda, Bispo do Porto, diz que a medida vai aplicar-se a "todas as Paróquias, Reitorias e Capelanias das Vigararias de Lousada e Felgueiras".



Outros sacramentos - como é o caso de batismos, crismas e primeiras comunhões - serão realizados "apenas em caso de urgência e para o menor número possível de pessoas."

No caso de morte de um parente, os funerais serão realizados apenas na presença de familia direta, de forma a conter a propagação do COVID-19.