José de la Torre, ator das séries 'Vis a Vis' e 'Toy Boy' da Netflix, morreu esta quinta-feira, 5 de dezembro. Tinha 37 anos.

De acordo com o Montilla Digital - jornal da sua cidade natal -, José de la Torre sofria de uma "doença cruel" há vários meses e apenas as pessoas próximas sabiam do estado de saúde do ator.

O velório decorre em Montilla, onde será cremado numa cerimónia privada antes da missa fúnebre, que acontecerá esta sexta-feira, 6 de dezembro, na paróquia de São Francisco Solano, também conhecida como Igreja do Santo.