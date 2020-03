“A escola reabriu naturalmente e estamos em atividades letivas normais”, afirmou Rogério Cândido, adiantando que o estado de saúde da mãe infetada “está a evoluir favoravelmente”.

Na sexta-feira, o responsável explicou que a decisão de encerrar a escola se devia ao facto de a mãe de um dos alunos ser uma das pessoas infetadas com o novo coronavírus, encontrando-se internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

“A mãe nunca esteve em contacto com qualquer aluno, mas o filho, como é natural, esteve. Neste momento, ele [aluno] e o pai encontram-se em isolamento e estão assintomáticos”, adiantou na ocasião.

De acordo com o diretor deste estabelecimento de ensino particular, tem havido contactos diretos e diários com a médica de saúde pública que tem seguido a situação da mãe do aluno.

“Pela informação que temos da médica de saúde pública, parece que já efetuou um teste que deu negativo. Só falta a confirmação de um novo teste para que eventualmente a situação fique resolvida”, disse Rogério Cândido.

O diretor do externato Grão Vasco acrescentou que o pai e o filho mantêm-se em isolamento em casa sem sintomas.

À Lusa, Rogério Cândido garantiu ainda que não houve contacto direto entre a mãe deste aluno e a comunidade escolar.

“Em nenhuma situação houve contacto direto entre a mãe deste aluno e o resto da comunidade escolar, alunos em especial. Houve contacto direto com a professora da turma, mas está em casa por reserva, voluntariamente, acordada entre nós”, indicou.

No externato Grão Vasco, localizado na zona de Benfica, estudam cerca de duas centenas de crianças do pré-escolar ao primeiro ciclo do ensino básico.