Júpiter, o planeta da sorte e da bem-aventurança, começa a sua caminhada através de Caranguejo, depois de um ano a caminhar através de Gémeos. Júpiter em Caranguejo remete-nos a questões relacionadas com o nosso sentido de segurança no mundo, às nossas raízes e à família. Júpiter expande tudo o que toca e, caminhando através do signo da memória ancestral, do lar, da família, da nutrição e das águas internas, remete-nos ao mais profundo de nós. Caranguejo é um signo que fala de pertença, de gestação emocional, de vínculos profundos, e agora, por um ano, todos seremos chamados a viver e crescer ouvindo a voz do coração.

Carneiro

Começa uma fase de crescimento interior, de contacto com as tuas raízes e ancestralidade. Tu és um signo que tem por hábito sair em busca da conquista dos teus objetivos, estás habituado a avançar, tens uma vibração extrovertida. No entanto, a partir de agora, a vida pede-te um movimento contrário: voltas-te para dentro de ti. Júpiter remete-te para tocar o teu mundo emocional, tomar consciência das tuas raízes, da tua relação com o passado e com a família. É um tempo para te reconciliares com a história que pertence apenas a ti. O lar, literal ou simbólico, torna-se o solo fértil onde tudo pode florescer.

Touro

Este é um tempo para falar e escrever com sensibilidade, utilizando palavras que nutrem, uma voz que acolhe, em que o afeto é partilhado. A tua forma de comunicar ganha uma força acolhedora, profundidade e poder de cura. Júpiter abre caminhos através de conversas íntimas, de uma escuta verdadeira e da expressão de sentimentos e emoções através da palavra. Escrever, ensinar ou aprender algo novo pode trazer novas oportunidades à tua vida. Os vínculos com irmãos, vizinhos e pessoas próximas fortalecem-se. Podes decidir criar um blog ou escrever um livro. O período pode ser marcado por um novo contrato comercial.

Gémeos

Este é um período de boas notícias sobre as tuas finanças, em que começas a entrar numa fase de abundância. É um período de fertilidade nas finanças, mas também uma fase em que revês os teus valores. Depois de um ano com Júpiter no teu signo, chegou agora o tempo da colheita. A tua vida material e financeira ganha um novo colorido; este é um tempo para entenderes o que tem valor real na tua vida. Voltaste-te também para o teu corpo e as tuas emoções, que pedem mais cuidado. A prosperidade, enfim, chega e tu, finalmente, sentes uma agradável sensação de segurança no mundo.

Caranguejo

Júpiter no teu signo traz a oportunidade de ressurgir, de renascer. É um período em que a tua alma se expande e é abençoada. Recebes Júpiter no teu signo de braços abertos, e com ele chega uma maré de bênçãos que te levam ao crescimento e aumentam a tua fé na vida. Começa uma fase de brilhantismo e magnetismo, onde a tua intuição é refinada, expandindo o teu poder de cura. Um novo ciclo inicia-se e sentes mais coragem para seres quem és e fazeres o que queres.

Leão

Este é um período em que podes decidir afastar-te de tudo, construir momentos de silêncio que fertilizam a tua vida. É um período de inspiração e fé, de contacto mais íntimo com o teu mundo emocional e com a espiritualidade. É uma fase de cura silenciosa, em que Júpiter ativa o teu inconsciente, em que deves prestar atenção aos teus sonhos, enfrentar os teus medos, prestar atenção às memórias. É um ano de profundo contacto com o Sagrado, com a solitude e com tudo aquilo que escondes até de ti próprio. É um tempo de cura, de envolvimento com atividades integrativas, de retiro, meditação e processos terapêuticos de sucesso.

Virgem

Este é um período em que a tua vida social ganha um novo movimento e terás oportunidades de fazer novas amizades e renovar as antigas. Além disso, podes envolver-te em projetos inovadores, que tenham um propósito de bem social e podem envolver alta tecnologia, energias renováveis e/ou sustentabilidade. Júpiter expande as tuas redes, coloca-te em contacto com os teus sonhos e esperança no futuro. Não se trata apenas de popularidade vazia: serás atraído por pessoas com quem partilhas ideais, ideias e propósito. É um tempo de prosperidade em projetos em equipa e um ótimo período para plantar sementes para os próximos 12 anos.

Balança

Começa um período excelente para a tua carreira, o melhor dos últimos 12 anos. Será um tempo de sucesso e reconhecimento, em que te voltas para os teus projetos profissionais, planos de negócios e de carreira. Se sentes amor pelo que fazes, podes esperar uma maravilhosa colheita. A tua vida social e profissional ganha um novo brilho e a tua visibilidade e popularidade aumentam significativamente. Júpiter favorece a tua imagem, a tua profissão e deixa clara a tua vocação. É um tempo para liderares com empatia, cuidares dos teus colaboradores e colocares o coração no que fazes.

Escorpião

Este é um período que, antes de qualquer coisa, renova o teu otimismo e aumenta a tua fé na vida. É uma fase em que as viagens internacionais acontecem com mais frequência, assim como o contacto com pessoas estrangeiras. Há em ti uma urgência por uma vida com significado e uma espécie de chamado para o Sagrado. Júpiter em Caranguejo expande os teus horizontes internos e externos, seja através de viagens, estudos e novos aprendizados, ensino, filosofia e espiritualidade. É nessas áreas que encontras as respostas que procuras. A meditação pode fazer parte deste interessante período de vida. A expansão da tua consciência acontece a partir do confronto com as tuas próprias verdades.

Sagitário

Júpiter é o regente do teu signo, portanto, o signo onde ele se encontra guia a tua vida com mais intensidade. Em Caranguejo, ele pede entrega, transmutação emocional e intimidade sem medos. Este é um período de aprofundamento de vínculos, em que os teus medos são transformados em segurança e em que és convidado a mergulhar em níveis mais profundos de intimidade. Por outro lado, pode ser um período marcado por ganhos financeiros através de parcerias, grandes negócios e heranças, trazendo um aumento significativo aos teus rendimentos e lucros.

Capricórnio

Começa um período de intenso movimento na vida social com oportunidades de fazer novos contactos pessoais e profissionais. É uma fase de construção de vínculos, mas também de amizades e amores passageiros. É um tempo para crescer a dois, seja através de uma parceria comercial ou de um namoro. Os vínculos que encontrarem sustentação neste período serão aqueles que trazem uma espécie de casamento de ideias e ideais. Casamentos, contratos, sociedades: tudo tende a crescer se for alimentado com cuidado e reciprocidade. Estarás mais aberto, simpático e divertido nesta fase da tua vida.

Aquário

Começa um período de boas notícias sobre trabalho. Se estiveres insatisfeito com a tua rotina, podes começar a comemorar. Um novo projeto ou uma nova oportunidade de trabalho pode surgir e transformar o teu dia-a-dia em algo agradável. Júpiter em Caranguejo ilumina a tua área de trabalho, do corpo e dos rituais diários. Este é um ano fértil para criar novos hábitos e deixar os nocivos para trás. É um tempo em que cuidas com mais carinho da saúde, alimentando-te melhor e estabelecendo uma rotina de exercícios. Podes abrir-te a novas terapias e alimentar-te com mais consciência.

Peixes

Começa uma fase em que a criatividade e os romances ganham força e destaque. É um período em que crias com alma, em que os teus sentidos estarão mais apurados e em que abres o teu coração sem medos. Júpiter ativa a área dos romances, do amor, da arte, da alegria de viver e dos filhos. É um tempo de gerar, seja através de um projeto, seja através de uma gravidez. Pode ser um ano especialmente criativo, romântico e fértil. Procuras o prazer e a nutrição emocional e espiritual. Esta é uma fase em que amas sem restrições.