A semana começa com uma grande mudança na energia: Júpiter, que esteve em Gémeos durante um ano, começa a sua caminhada através de Caranguejo, onde permanece por mais um ano. Júpiter em Caranguejo coloca o nosso foco nas questões que envolvem o nosso sentido de segurança básica, desenvolvido ou não durante a infância. A nossa casa interna é observada com mais carinho e teremos oportunidades de a reconstruir durante esta fase.

Além disso, Júpiter em Caranguejo remete-nos à nossa origem e a como estamos a cuidar das nossas raízes. Por raízes podemos entender os nossos ancestrais, os nossos pais e até mesmo o país a que pertencemos, se nos identificamos com essas raízes ou não. É um ótimo período para começar uma terapia, pois a tendência é a de emergirem conteúdos inconscientes de grande valor terapêutico.

A nível mundano, podemos envolver-nos em negócios imobiliários, construir, reformar, comprar ou vender uma nova casa, que defina em cada pequeno espaço quem somos. Júpiter em Caranguejo torna-nos mais empáticos, afetivos e acolhedores, mais voltados para o nosso mundo emocional e preocupados com o cuidado das emoções de quem amamos.

Um pequeno “contratempo” acontece assim que Júpiter entra em Caranguejo: ele depara-se com as restrições de um tenso aspeto com Saturno, o que pode impedir a sua expressão plena nos primeiros dias da sua nova jornada. Saturno está relacionado com limites e com a necessidade de levarmos tudo mais a sério. Portanto, esta semana pode ser marcada pelo aumento das nossas responsabilidades, principalmente em família, com um aumento considerável de compromissos que podem trazer-nos insatisfação e frustração.

O melhor que temos a fazer nesta fase é fazer o que deve ser feito, sem reclamações e entendendo que essa energia dura apenas alguns dias. Em breve, Saturno começa o seu movimento retrógrado na direção de Peixes, enquanto Júpiter segue no seu movimento direto através de Caranguejo.

A Lua continua o seu ciclo, entra na fase Nova em Sagitário, chega livre de pressão deixando-nos mais otimistas e cheios de fé. São muitas as mudanças que têm acontecido no astral e já podemos sentir os seus impactos nas nossas vidas. Nesta fase lunar podemos ser remetidos a lugares dentro de nós onde mora a fé e sentimos uma forte necessidade de contacto com o Sagrado. É uma fase em que os projetos chegam à sua fase final e começamos a preparar-nos para o início de um novo ciclo, totalmente diferente dos outros, que começa em pouco mais de uma semana.

Mercúrio deixa Gémeos e começa a sua caminhada através de Caranguejo, e tornamo-nos mais sensíveis na comunicação; falamos e escrevemos com mais empatia e capacidade de unir razão e emoção. Assim que Mercúrio entra em Caranguejo, recebe a pressão de Saturno e Neptuno em Carneiro, remetendo-nos a um momento de interioridade e reflexão.

É um ótimo período para nos dedicarmos aos estudos e ao planeamento de projetos, pois estaremos mais profundos e exigindo muito de nós. Ficamos mais calados, introspetivos e voltados para nós mesmos, mas devemos ter cuidado com uma forte tendência a pensamentos negativos recorrentes e pessimismo.

A semana já direciona as nossas vidas para novos caminhos e, quanto mais conscientes estivermos deles, mais produtivas as nossas vidas se tornam. Começamos a semana já nessa nova vibração!