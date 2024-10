Começamos a semana sob as energias da Lua Nova aos 10 graus de Balança, que chega unida a Mercúrio, em aspeto tenso com Marte em Caranguejo e acompanhada de um eclipse, marcando um período de mudanças importantes que podem permanecer ativas durante até seis meses. Nesta longa fase, o eixo Carneiro/Balança é ativado e questões que envolvem relacionamentos são postas em evidência.

A consciência de que, para me sentir completo num relacionamento, preciso estar ciente de quem sou, ganha força e algo em nós começa a mudar. O eixo eu/outro torna-se mais claro para nós e passamos a conhecer-nos mais e melhor. As mudanças podem ocorrer de dentro para fora ou de fora para dentro, ou seja, posso ter uma perceção sobre como me relaciono, inicialmente comigo mesmo, e a partir de um novo olhar para mim, desperto para o outro; ou a partir de um relacionamento já existente ou que comece neste período, ganho uma perceção mais apurada e consciente de mim mesmo.

Podem iniciar-se relacionamentos que não se limitam apenas a casais. Podem ser amizades que se tornam rapidamente importantes e até mesmo parcerias comerciais e sociedades. O que têm em comum todos os tipos de relacionamentos é que todos eles nos trarão mudanças que poderão ser sentidas como um marco nas nossas vidas. Relacionamentos já existentes podem terminar ou passar por grandes mudanças. Vénus está em Escorpião e recebe um ótimo aspeto de Marte em Caranguejo e de Saturno em Peixes, marcando um período de benefícios para os relacionamentos. Portanto, os efeitos do eclipse são atenuados por alguns dias.

Os relacionamentos aprofundam-se nesta fase e ganham um aspeto mais dinâmico, mas estável. Os relacionamentos que começam nesta fase trazem consigo características de paixão e intensidade e tendem a durar muito tempo. Aprofundamento e estabilidade são características que só podem existir em relacionamentos onde os laços são construídos. Marte em Caranguejo, em bom aspeto com Saturno, deixa-nos mais focados nos nossos objetivos e conquistas.

A nossa sensibilidade aumenta, assim como os nossos instintos ficam mais apurados. A intuição ganha forma e concretude. É um tempo em que vamos conseguir construir e manter o que quer que seja. Tudo o que começa nesta fase vem para ficar. O Sol e Mercúrio em Balança recebem um ótimo aspeto de Júpiter em Gémeos, beneficiando ainda mais os relacionamentos. É uma fase de crescimento, de alegrias e desenvolvimento das relações. Para os solitários, é um período em que as relações ganham um ar de leveza, gentileza e compreensão, com boas trocas mentais e afetivas. Outubro começa com um bom astral, por isso, aproveitem esta fase agradável em que todos estaremos mais abertos e amorosos.

A segunda quinzena promete ser marcada pelo início de tensões, quando Marte começa a receber a pressão de Plutão. Portanto, regozijem-se e aproveitem as boas energias deste momento.