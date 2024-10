O mês começa sob a influência da Lua Nova que acontece aos 10 graus de Balança, que surge unida a Mercúrio e em aspeto tenso com Marte em Caranguejo, de mãos dadas com um eclipse, marcando um período em que os relacionamentos são testados. Este é um eclipse solar, ou seja, representa o novo que chega às nossas vidas, sendo o último deste ano.

O eixo ativado é Carneiro/Balança, que está relacionado com a nossa individualidade e o relacionamento com o outro. Os eclipses neste eixo começaram em abril de 2023 e prolongam-se até março de 2025. Eclipses são eventos imprevisíveis que trazem mudanças significativas durante, aproximadamente, seis meses. Se tiver planetas, ascendente ou luminares (Sol e Lua) perto dos 10 graus de Carneiro, Balança, Caranguejo ou Capricórnio, será impactado por essas mudanças.

Este eclipse chega em tensão com Marte em Caranguejo, por isso devemos estar atentos à agressividade, tanto a nossa como a das pessoas à nossa volta. Devemos ter cuidado com discussões e confrontos que podem levar a rutura indesejada, pois há uma grande dificuldade em conter-nos. Estaremos mais ansiosos e impulsivos, o que pode afetar diretamente os nossos relacionamentos pessoais e profissionais.

O teste está em utilizarmos a razão, a nossa capacidade de diplomacia e mediação, em tomarmos atitudes equilibradas e moderadas face aos desafios que, certamente, surgirão pelo caminho. Será um tempo em que a vida nos pedirá equilíbrio entre o eu e o outro. Para entender qual área da sua vida será impactada, precisa de olhar em que casa do seu mapa tem os 10 graus de Balança.

Vénus está em Escorpião e, até à metade do mês, recebe um ótimo aspeto de Saturno em Peixes e de Marte em Caranguejo, marcando um período em que os relacionamentos se tornam mais sérios e comprometidos. O período pode ser marcado pelo início de um namoro ou, para quem já está numa relação, pela decisão de casar. Sentimos um maior equilíbrio nos nossos sentimentos e emoções, apesar da intensidade das paixões. As nossas atitudes também passam por um período de equilíbrio, sendo guiadas racionalmente e com paciência para a conquista dos nossos objetivos.

Vénus em Escorpião continua em ótimo aspeto com Marte em Touro e, a partir do dia 10, o planeta do amor e dos relacionamentos começa a ser pressionado por Urano, indicando um período em que a impaciência e a dificuldade em manter a harmonia e a estabilidade se tornam mais intensas. Há uma forte tendência para ruturas, por isso, se quiser manter os seus relacionamentos, seja mais racional e menos impulsivo.

No dia 13, Mercúrio sai de Balança e começa a transitar por Escorpião, e todos sentimos uma forte necessidade de refletir e aprofundar os pensamentos. É um ótimo período para os estudos, pois estaremos dispostos a entregar-nos intensamente a novos conhecimentos. Estaremos mais discretos e reservados, focados na nossa interioridade.

O aspeto mais difícil de outubro, que se manterá forte em novembro, envolve a tensão entre Marte em Caranguejo e Plutão em Capricórnio. Devemos estar atentos a uma forte tendência para ruturas severas e definitivas. A nossa agressividade será testada e podemos entrar em estados de ira, que devem ser contidos a todo o custo. O mesmo potencial de destruição pode ser transformado em capacidade e força para construir o que for, mas, para que isso aconteça, deve pôr em prática a sua força interior e evitar ao máximo atitudes e reações impulsivas e destrutivas. A meditação pode ser uma grande aliada neste período. Coletivamente, podemos assistir à maldade humana no seu grau máximo, com todo o potencial de destruição e cólera a emergir. Novos focos de guerra podem surgir e os já existentes podem tornar-se ainda mais sangrentos. Novos terramotos também não estão descartados.

No dia 17, a Lua entra na fase Cheia em Carneiro e chega em tensão com Marte em Caranguejo e com Plutão em Capricórnio, marcando um período muito difícil, em que poderemos testemunhar todo o potencial destrutivo da agressividade de muitas pessoas. É uma energia difícil de controlar, por isso procurem proteger-se. Evitem lugares, pessoas e ambientes tóxicos; tentem ficar, pelo menos durante este período, tranquilos em casa, sem se envolverem em provocações ou discussões. Coletivamente, há um perigo iminente.

No mesmo dia 17, Vénus entra em Sagitário e as relações tornam-se mais leves; podemos retomar algumas atividades de prazer e alegria. Podemos voltar-nos mais para os estudos e para a procura de um sentido para os acontecimentos à nossa volta. Estaremos mais filosóficos e religiosos, mais focados na busca espiritual.

No dia 22, o Sol entra em Escorpião e continua a receber a tensão de Marte e Plutão, portanto, a energia destrutiva permanece ativa, influenciando as nossas ações e reações; continuamos a ser intensamente testados a cada passo. Serão dias muito difíceis para muitos de nós.

Novembro começa com uma Lua Nova em Escorpião, que chega em ótimo aspeto com Saturno em Peixes, e as energias começam a arrefecer, o ritmo dos acontecimentos torna-se menos intenso e todos voltamos a uma realidade mais equilibrada e fácil de lidar.