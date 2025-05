Junho começa sob a energia da Lua Crescente em Virgem, que se apresenta em tensão com Mercúrio em Gémeos, assinalando um período em que estaremos mais focados no trabalho e na continuação de projetos iniciados nos últimos dias. O Sol ilumina Mercúrio em Gémeos, trazendo maior clareza aos nossos processos mentais e intelectuais. O comércio e as vendas são favorecidos, tal como a aquisição de novos conhecimentos. É uma excelente fase para viajar, ler, estudar e iniciar cursos. Também é propícia à negociação de acordos e assinatura de contratos.

Desde o dia 25, Saturno já se encontra em Carneiro, e muitos já devem estar a sentir esta mudança de energia. Durante quase três anos estivemos mais voltados para processos emocionais, com desestruturações e reestruturações internas, aprendendo sobre o desapego e a necessidade de deixar para trás o que já não fazia sentido no nosso caminho de vida. Agora, chegou o momento de reconstruir uma nova identidade, alinhada com os passos que desejamos dar em direção aos nossos objetivos. Esta fase inclui também um importante aprendizado sobre a forma como utilizamos a nossa energia assertiva e combativa.

No dia 6, Vénus deixa Carneiro e entra em Touro, signo que rege, o que indica um período em que estaremos mais conectados aos sentidos, a rever valores e a procurar novas formas de melhorar os nossos rendimentos. Haverá um foco acrescido nas questões práticas da vida — dinheiro e trabalho. Estaremos mais sensuais e com uma maior necessidade de intimidade. Vénus, ao estar domiciliada em Touro, favorece relações duradouras e estáveis, iniciadas nesta fase.

No dia 8, Mercúrio deixa Gémeos e entra em Caranguejo, marcando uma fase em que conseguimos conciliar mais facilmente razão e emoção. A comunicação torna-se mais sensível, empática e emocionalmente inteligente. Estaremos mais propensos a criar laços com pessoas que tocam o nosso coração. É um bom momento para a leitura e para a escrita com profundidade emocional. Ideal para defender teses, prestar provas ou envolver-se em exames importantes.

No dia 9, uma mudança relevante no céu: Júpiter completa o seu ciclo em Gémeos e inicia a sua passagem por Caranguejo, onde permanecerá durante um ano. Esta posição de Júpiter volta a nossa atenção para as nossas estruturas emocionais e familiares, levando-nos a reconhecer as nossas verdadeiras necessidades internas. A família assume um novo significado e estaremos mais ligados às origens. Cada signo sentirá um impulso de crescimento numa área específica da vida — aquela onde Caranguejo se encontra no mapa astral.

No dia 11, a Lua Cheia em Sagitário forma um excelente aspeto com Marte em Leão, revelando um período de maior assertividade e determinação para alcançar metas e objetivos, tanto pessoais como profissionais. Esta é uma fase marcada pela procura de sentido, pelo ensino, aprendizagem e também pela espiritualidade. Excelente período para planear ou realizar viagens internacionais.

No dia 17, Marte deixa Leão após vários meses e entra em Virgem, o que reforça ainda mais o foco nas questões práticas: trabalho e finanças. Haverá um impulso forte para alcançar objetivos profissionais. A saúde também ganha protagonismo nesta fase, sendo um bom momento para deixar maus hábitos e adotar uma rotina mais saudável, com alimentação equilibrada e atividade física regular.

Nos últimos minutos do dia 20, o Sol deixa Gémeos e inicia o seu percurso anual por Caranguejo, unindo-se a Júpiter e recebendo um aspeto tenso de Saturno e Neptuno em Carneiro. Esta configuração indica dias em que podemos sentir-nos divididos entre as nossas necessidades e as exigências da família. Pode haver aumento de responsabilidades familiares, levando-nos a repensar a forma como nos relacionamos, sempre com atenção ao nosso próprio bem-estar. É um momento de ajuste energético, já que tanto Saturno (restrição) como Júpiter (expansão) acabaram de mudar de signo. Procure momentos de introspeção, reflexão e escuta interior, pois novas energias estão a impactar a sua vida prática e emocional.

No dia 24, a Lua Nova em Caranguejo forma conjunção com Júpiter, em bom aspeto com Marte em Virgem e em tensão com Saturno e Neptuno. Este novo ciclo marca uma fase de expansão, mas também de necessidade de definir bem os limites. Pode sentir-se emocionalmente instável, dividido entre abrir-se ao novo ou manter estruturas antigas. Este é um período que pede atenção redobrada a certas áreas da vida que começam agora a transformar-se. O céu mudou, e é tempo de integrar essas novas energias com consciência. É um momento de crescimento e reflexão, mas também de estruturação cuidadosa.

Por fim, no dia 26, Mercúrio entra em Leão e recebe um aspeto tenso de Plutão em Aquário. Neste período, devemos estar mais atentos ao modo como comunicamos, tanto ao nível da fala como da escrita. Pode surgir uma necessidade intensa de aprofundar conhecimentos, o que deve ser aproveitado com sensatez e responsabilidade.