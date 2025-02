A energia muda completamente, pois deixa para trás uma influência aérea, onde a mente e o intelecto foram mobilizados, e entramos numa vibração mais emocional, em que a resposta que damos à vida chega conectada aos nossos sentimentos e emoções.

Mercúrio já está em Peixes e recebe a influência de Júpiter em Gémeos, o que nos deixa mais alegres, abertos aos relacionamentos, mas também aos estudos. Faremos amizades com pessoas sensíveis e inteligentes e estaremos mais interessados em temas que envolvem a espiritualidade. Mercúrio em Peixes dá um tom mais emocional à forma como nos comunicamos e unimos com facilidade, razão e emoção.

O Sol e Mercúrio caminham na direção de Saturno, que tem prejudicado a vida de Peixes, Virgem, Gémeos e Sagitário desde março de 2023. No entanto, esta semana Saturno começa a receber um excelente aspeto de Urano em Touro e, ambos em movimento direto, prometem trazer novas oportunidades para todos, mas especialmente para estes quatro signos. Há um equilíbrio entre forças que simbolizam o novo e o velho. É um aspeto muito interessante, pois novas oportunidades podem ser agregadas a estruturas já construídas.

A Lua entra na fase Minguante em Sagitário e recebe um excelente aspeto de Vénus em Carneiro. Quando a Lua entra na fase Minguante, o meu conselho é sempre o de diminuir o ritmo de vida, especialmente o de trabalho, porque a nossa energia minguará junto com a Lua. Como ela chega num excelente aspeto com Vénus, aproveitem para desfrutar de uma boa intimidade com o vosso amor ou com as pessoas que amam. Prefiram programas domésticos e intimistas, que não exijam muita energia vital.

A boa notícia fica por conta de Marte em Caranguejo que, enfim, retoma o movimento direto no dia 23. Ele recebe um excelente aspeto de Saturno em Peixes, indicando um período em que estaremos mais concentrados e focados de forma sistemática e responsável nos nossos objetivos pessoais e profissionais. Se souberem usar esta energia de forma consciente, tornar-se-ão mais produtivos e, certamente, alcançarão as metas estabelecidas. Mercúrio já está perto de Saturno e acaba por apanhar uma boleia neste excelente aspeto de Saturno e Marte. Portanto, é um excelente período para focarmos nos estudos e aprofundarmos os nossos conhecimentos.

Como podem ver, esta semana será bastante positiva, sem grande tensão no céu, o que é ótimo para descansarmos um pouco o corpo e a alma. É um excelente período para colocarmos as nossas leituras em dia e, como disse, para desfrutarmos de uma boa intimidade com quem amamos.