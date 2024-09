Começamos a semana sob as energias da Lua Minguante em Caranguejo, que chega em tensão com Neptuno em Peixes, indicando que devemos todos tirar algum tempo para descansarmos. Juntamente com a energia da Lua, a nossa energia também diminui, levando a um cansaço natural que devemos cuidar. Com a energia mais baixa, o nosso campo energético fica fragilizado e requer cuidados com a saúde.

É um período em que devemos dedicar-nos um pouco ao autocuidado, tirar algumas horas do dia para equilibrarmos a nossa saúde integral. Actividades como ioga, meditação e massagem podem colaborar muito para a recuperação desse equilíbrio. Em Caranguejo, a vontade de ficar em casa e desfrutar do seu conforto aumenta, e devemos respeitar esse estado de espírito, render-nos à finalização deste pequeno ciclo e prepararmo-nos para o novo, que começa dentro de uma semana, no dia 02, com a Lua Nova em Balança, que também chega acompanhada de um eclipse.

Os eclipses de Lua Nova são solares e abrem portas, trazendo-nos novas oportunidades. Nos lunares, os de Lua Cheia, normalmente sentimos a necessidade de terminar questões do passado que devem ser deixadas para trás. Sobre o eclipse em Balança falaremos na próxima semana. Vénus, o planeta do amor e dos relacionamentos, entra no picante Escorpião, tornando-nos mais intensos, profundos e à procura de intimidade.

Aprofundamos os nossos relacionamentos, especialmente os afectivos, e estaremos mais sensuais do que nunca. Todo o relacionamento que começar com Vénus em Escorpião traz em si a marca da paixão e da sensualidade, onde a intimidade, tanto emocional como sexual, é necessária. Ainda esta semana, Mercúrio deixa Virgem e começa o seu percurso através de Balança e, mais uma vez, os relacionamentos ganham destaque. Mercúrio, num signo de ar, torna-nos mais abertos, comunicativos e simpáticos.

Fazemos amizades com muita facilidade e tornamo-nos mais empáticos e generosos. Balança é sociável e, com Mercúrio a transitar por este signo, a vida social torna-se mais rica e agradável. É um excelente período para nos envolvermos em acordos; as negociações ganham um ar diplomático e mediador. Será uma semana de energias mais suaves e tranquilas, sem altos e baixos ou confrontos inesperados.

É, de facto, uma boa semana para descansarmos e devemos procurar esse descanso, mesmo que seja por algumas poucas horas do dia. Encontrar um período diário para não pensar em nada e deixar os compromissos de lado é fundamental para a manutenção do nosso equilíbrio.