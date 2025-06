Depois de um ano a dançar entre ideias e milhares de possibilidades ao mesmo tempo, Júpiter, o planeta da expansão, da boa sorte e do crescimento, entra em Caranguejo, um signo de água que simboliza o útero de toda a existência. Deixamos de receber a energia aérea e mental de Gémeos, onde tudo é ideia e movimento, e mergulhamos nas águas profundas, no ventre húmido e silencioso de Caranguejo, onde tudo é intuição, sensação e criação de vínculos profundos. A partir de agora, começamos a vibrar e a conectar-nos com o que é sensível, com as sensações e premonições.

Júpiter em Caranguejo torna-nos mais abertos e recetivos, mais empáticos e acolhedores. A relação com o passado torna-se mais intensa e presente, levando-nos a memórias ancestrais. Em Gémeos, Júpiter ensinou-nos a dialogar, a aprender e a ensinar mais, a procurar múltiplas possibilidades. Deixou-nos inquietos e ansiosos, com uma imensa necessidade de novos conhecimentos e contactos. Agora, em Caranguejo, convida-nos a sentir, a recordar quem somos, começando pelas nossas origens. Algo em nós pede continuidade e a construção de vínculos profundos e duradouros.

De forma mais ampla, Júpiter em Caranguejo remete-nos ao ventre da Mãe Cósmica, a uma consciência amplificada de que fazemos parte de algo maior, de que o planeta Terra é o nosso verdadeiro lar. Faz-nos sentir que crescemos através do afeto, da proteção, da intimidade com aquilo e com quem realmente importa.

Neste novo ciclo, que dura aproximadamente um ano, a abundância não virá da multiplicidade de caminhos, mas da profundidade das nossas emoções e das águas onde mergulhamos. É um tempo para construir, não apenas casas de tijolo e cimento, mas lares cheios de afeto e acolhimento. Com Júpiter em Caranguejo, sentimos uma forte necessidade de pertença. Este é um tempo para sentir, acolher e confiar no que o coração dita, mesmo quando a mente não encontra compreensão.

Júpiter em Caranguejo exalta a sabedoria ancestral, os rituais que nos remetem à nossa interioridade, ao alimento partilhado, à lágrima que torna fértil o solo do afeto. É o viajante que regressa a si mesmo e percebe que a viagem mais intensa é aquela que fazemos para dentro de nós. Júpiter em Caranguejo ensina-nos que o verdadeiro crescimento começa no interior e expande-se para todos os lugares fora de nós e que o lar acolhedor que procuramos é o reflexo do que sentimos e construímos.