A palavra “música” tem origem no grego mousikê, que significa “arte das musas”. É definida como arte e ciência, na qual existe uma combinação harmoniosa de sons. Contudo, para alguns autores, a música vai muito além da definição, já que esta consegue provocar arrepios, sorrisos e choros, ajudando-nos a contactar com recordações, infiltrando-se em nós.

A música é um dos hábitos de lazer mais utilizada, seja em casa, em viagem ou durante a prática de atividade física. Ela é um meio poderoso na indução de emoções, o que significa que a sua capacidade de influenciar o bem-estar é grande. Ela é também intemporal e independente da cultura. Isto é justificado pelo aumento da dopamina quando se ouve música. Esta substância que se encontra presente no nosso cérebro, promove o bem-estar, ajudando-nos a regular o humor e a motivação.

Além disso, a música desempenha diversas funções no nosso dia-a-dia, ajuda a a encarar os problemas com outro ânimo, alivia a tensão do quotidiano e consegue ser um apoio para nos inserirmos na sociedade e conseguirmos criar a nossa identidade.

Diversos estudos têm tentado entender a ligação entre o bem-estar e a música e os resultados demonstram que esta atividade pode promover a saúde e o bem-estar, em todos os períodos da nossa vida. Desta forma, a música tem sido cada vez mais utilizada em diversos âmbitos, como na saúde física e psicológica e exemplo disso é a musicoterapia.

Tendo em conta o tipo de música que ouve, é possível:

Diminuir níveis de ansiedade;

Regular o humor;

Melhorar a pressão arterial e frequência respiratória;

Aumentar a concentração;

Estimular a autoestima e autoconfiança;

Auxiliar na aprendizagem e retenção de informação;

Aumentar a sensação de bem-estar emocional, psicológico e físico.

Utilize, por isso, a música em seu benefício, com estas dicas: