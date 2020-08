Sem a tradicional Festa das Vindimas, Palmela aposta em calendário de animação no mês de setembro

Pisa da uva, provas comentadas, concerto em formato drive-in e prova de vinhos ao pôr do sol, estão entre as iniciativas agendadas no Programa Vindimas 2020, em Palmela. Isto, em ano sem a grande festa do vinho palmelense.

Tradicional pisa da uva em edição passada da Festa das Vindimas, em Palmela. créditos: C.M.Palmela

Em tempo de vindimas, quinta duriense com 250 anos de história propõe um dia na adega, vinha e restaurante

A Quinta de Nossa Senhora do Carmo, produtor de vinhos duriense, no concelho de Sabrosa, organiza um programa de vindimas que convida a uma visita às vinhas e adega, prova de néctares e almoço no restaurante instalado na propriedade.

créditos: Francisco Nogueira

O convite para vindimar no Alentejo faz-se da vinha ao prato

Fazendo justiça ao espírito das vindimas, o Torre de Palma Wine Hotel sugere, de 1 de setembro a 1 de outubro, um conjunto de experiências em torno do vinho. Para saborear em Monforte, Alentejo.

A propriedade conta com 14 hectares. créditos: Torre de Palma Wine Hotel

Vindimar, almoçar e viver a natureza, o convite do produtor alentejano de vinhos Casa Relvas

Até 20 de setembro, a Casa Relvas volta a receber os amantes do vinho e da vinha para a vindima, na Herdade de São Miguel, em Redondo. Os participantes ficarão a conhecer a arte de vindimar e o trabalho que todos os anos é desenvolvido na vinha chegado esse momento.

créditos: Casa Relvas

“Da vinha ao vinho”, a experiência duriense que nos convida a viajar da quinta até ao prato

Conhecer a origem do vinho do Porto, numa quinta duriense, visitar as caves onde os néctares envelhecem e, por fim, provar o vinho à beira-rio, é a proposta do programa “Da vinha ao vinho”. A iniciativa desenhada pelo grupo Sogevinus, prolonga-se até 31 de outubro.

créditos: Sogevinus

Caves Sandeman com visitas guiadas dedicadas aos mais novos

As Caves Sandeman contam com um programa especial pensado para os mais novos. Até 6 de setembro, as caves de vinho instaladas em Gaia, transformam-se num mundo de descobertas e mistério para as crianças.

