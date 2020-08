A Sandeman transformou as suas caves centenárias, em Vila Nova de Gaia, num local divertido para contar aos mais pequenos a história do vinho do Porto e da empresa . O programa de visita guiada à medida das crianças, com um roteiro abreviado e distinto do dos adultos, envolve mistério e jogos.

A figura emblemática do The Don salta do logótipo da marca de vinhos para a vida real e desafiar os pequenos visitantes a darem largas à imaginação enquanto passeiam por entre pipas gigantes e conhecem as peripécias da produção do Vinho do Porto. Os sentidos e dotes de representação vão estar também à prova.

O aroma frutado vai levá-los por aventuras pelo Douro e à descoberta das personagens e objetos divertidos escondidos por detrás de cada sombra. No final, com direito a prova de sumo de laranja, os conhecimentos serão testados e os exploradores poderão mascarar-se do seu novo herói, o The Don.

Válido para famílias cujos adultos optem pela visita “Premium” (17 euros), o programa de visita guiada infantil destina-se a maiores de cinco anos e é gerido por uma equipa de atores com formação artística.

A iniciativa que decorre até 6 de setembro, tem lugar aos sábados às 10h00 e às 12h00, e aos domingos, às 15h00 e às 16h30.

Caves Sandeman Largo Miguel Bombarda, nº 47, Vila Nova de Gaia Horário: todos os dias, das 10h00 às 18h00 Contactos: tel. 223 740 534/33; e-mail Sandeman.visitors@sandeman.co

“A experiência garante a não partilha de objetos e a utilização de equipamento de proteção individual – como luvas, óculos e bata – em momentos específicos. Todos os materiais utilizados são alvo de desinfeção após cada sessão”, sublinha a Sandeman em comunicado.