A proposta do Café Arco Íris é moelas, iguaria que pode ser degustada também no Café Europa.

O Corktale viaja até aos sabores da Suécia com a recomendação de batata sueca recheada com queijo da ilha e presunto.

O choco frito é rei na Flórida Cervejaria. Já no Moscatel Setúbal Experience a proposta é bifana com molho de moscatel. Na Petisqueira Brandão é dada a provar salada de ovas.

A Petisqueira O Manuel também aderiu ao certame e possui pataniscas de polvo.

A “Rota do Pitéu” passa igualmente pelo restaurante Pinga Amor, onde está em destaque o caracol e pela República Azeitão, no qual é possível picar alheira com batata frita, pickles e azeitonas.

Durante o certamente ainda é possível provar anchovas em conserva e pão com manteiga, num dos mais antigos espaços de restauração de Setúbal, a Taberna do Fernando dos Jornais.

A passagem pela Taberna do Largo é outra das sugestões, para provar pataniscas de chouriço, enquanto na Tasca do Choco se degusta paté de choco, patanisca, rissol e empada de choco, com molho de choco e tostas. Na Tasca do Galo é dada a provar bifana com queijo no pão.

A viagem gastronómica da “Rota do Pitéu”, tem ainda pires de camarão, aproximadamente 120 gr, na Tasca do Zé Maria.