Com o mote "Por amor a Palmela", o mês de setembro acolhe o programa de celebração dos 57 anos da Festa das Vindimas, este ano comprometidas na sua realização devido à COVID-19.

"Tendo por base as normas de segurança relativas à saúde pública, a organização recriou algumas das iniciativas que compõem o programa - espetáculos, animação itinerante, provas desportivas, provas de vinho comentadas, sunsets, com o espumante da região", sublinha a organização da iniciativa que se prolonga por todo o mês de setembro.

Ainda de acordo com o município palmelense, decorrerá "um curso de iniciação à prova de vinhos, um concerto em formato drive-in com Miguel Azevedo e o talk show ´A rainha não vem sozinha`, com Jorge Serafim, Toy e The Peakles, entre outras atividades".

Uma festa que, na sua vertente mais tradicional e simbólica, destaca a realização da pisa da uva e da benção do primeiro mosto.

O encerramento da Festa da Vindimas acontecerá no dia 27 de setembro, no Cineteatro São João, em Palmela, com o espetáculo "Novo Tango Velho", pelos Terra.