Em 2019, uma pig parade de arte animou Hong Kong, na Ásia. Nesse ano do porco chinês, dezenas de porquinhos em jeito de peças de arte, integraram um leilão de beneficência a favor de crianças carenciadas. Como promotor deste leilão esteve o empresário e colecionador de arte britânico, Howard Bilton, mentor da Sovereign Art Foundation. Em 2020, parte da vara de porcos sob a forma de estatuetas coloridas, reside num restaurante alentejano, um dos vértices de um projeto que, a três tempos, abriga vinhos, galeria de arte e cozinha de autor.

A muralhada cidade de Estremoz, com vista para a cordilheira da Serra de Ossa, acolhe um projeto de vinhos e enoturismo que cunha o nome no seu fundador e lhe dá uns retoques de extravagância: Howard's Folly. O edifício, a dois passos da praça central de Estremoz, é imponência alva. Casa onde em tempos funcionou um grémio, adquirida em finais de 2017 pelo atuais proprietários, afirma-se como produtora de vinhos em pequenos lotes, acolhendo castas portuguesas e vinhas velhas.

De Hong Kong para o Alto Alentejo, Howard Bilton ligou estas duas geografias distintas, urdindo-as com a sua paixão pelos vinhos da região, nomeadamente os do Esporão. Sabendo que na assinatura de um néctar está a mão do seu criador, Bilton quis conhecer David Baverstock, enólogo do Esporão, um luso-australiano há 25 anos a viver no nosso país.

Um encontro entre Ásia e Europa que foi génese para um empreendimento comum, nascido em 2002, na época assente em uvas adquiridas a agricultores locais. Quanto à adega era, então, casa arrendada.

Alentejo à mesa

Volvidos perto de 18 anos, Howard's Folly é sinónimo de adega, centro de enoturismo e restaurante The Folly, inaugurado em fevereiro deste ano. Este, não relega para mãos alheias quer a carta assente no conceito “da terra para o prato”, quer a arquitetura e decoração do espaço (entregue à Arkstudio), onde não se esconde o balcão do bar, portento com 11 metros de comprimento, a emoldurar uma mostra com as referências vínicas do produtor, assim como bebidas sempre prontas para alimentar cocktails de autor. Na ementa, a arte que vive é outra, com a cozinha sob a batuta de Hugo Bernardo, obreiro de pratos tradicionais portugueses. Ao território, o chefe de cozinha e confesso apaixonado por Heavy Metal, vai buscar queijos, enchidos, carnes e vegetais.

O imponente edifício que acolhe adega, restaurante e galeria de arte. Antes, espaço para um grémio. créditos: Howard' s Folly

Na carta que não esconde, a par de pratos encorpados, uma feição petisqueira, vivem sugestões como a Salsicharia Canense da Dona Octávia, croquetes de alheira com maionese de manjericão, o prego Alentejano, bife do lombo servido com lascas de batatas e legumes crocantes. A satisfazer palatos mais gulosos, como remate ao repasto, doces e suculentos figos a acompanhar a tarte de amêndoa e a mousse de chocolate coberta com pedaços de merengue de poejo.