Na seleção de Vinhos do Tejo em destaque este mês de agosto na “Wine Enthusiast”, referência aos 93 pontos para dois tintos, o Terra Silvestre Grande Reserva tinto 2016, da Agro-Batoréu, e o Conde Vimioso Reserva tinto 2017, da Falua. Esta última casa conquistou também a atenção da publicação norte-americana com o vinho Conde Vimioso Arinto branco 2018, com 90 pontos. No patamar dos 92 pontos, está o Falcoaria tinto 2016, da Quinta do Casal Branco.

Seguem-se três referências com 91 pontos: o Clavis Aurea Reserva tinto 2018, da Quinta do Casal Monteiro; e dois monocastas de Merlot, o Quinta da Lapa Merlot Reserva tinto 2016, da Agrovia, e o Tyto Alba Vinhas Protegidas Merlot tinto 2018, da Companhia das Lezírias.

Também da Companhia das Lezírias e da marca homónima, o Tyto Alba Vinhas Protegidas Moscatel Galego branco 2019 chega nesta edição de estreia aos 90 pontos, assim como o Forma de Arte Reserva tinto 2018, da já mencionada Quinta do Casal Monteiro; o Quinta da Lagoalva Alfrocheiro Grande Reserva tinto 2017; o Vale de Lobos Touriga Nacional Reserva tinto 2017, da Quinta da Ribeirinha; e o Quinta da Alorna Abafado 5 Years, um monocasta de Fernão Pires, a casta mais expressiva da região Tejo.