Na segunda temporada de “Uncharted”, Gordon Ramsay vai à pesca da África do Sul à Noruega

Já “Gordon Ramsay: Uncharted - Tasmânia Selvagem” leva Ramsay às águas do Cabo Frederick Hendrick, onde mergulha à espera de encontrar o maior invertebrado de água doce do mundo conhecido como “Tassie cray”. Para Gordon, pescar esta espécie de lagosta gigante, é das experiências mais majestosas e gratificantes de sempre. O ambiente remoto na Tasmânia - famoso pelo seu solo rico, ar puro e água limpa - é o lar de alguns dos ingredientes mais frescos do mundo. Essa riqueza tem sido apreciada ao longo de 35 mil anos pela cultura indígena, mas está agora a tornar-se reconhecida para além das suas costas insulares.

créditos: National Geographic

Por seu turno, “Os planaltos deslumbrantes de Sumatra”, apresentam-nos o chefe de cozinha ao largo da costa da cidade de Padang. Navegar nos estreitos braços de um barco de pesca para colocar redes, mantendo o seu equilíbrio, é um processo muito mais lento para Ramsay do que para os pescadores locais - após uma tentativa corajosa de se manter de pé enquanto as ondas embatem no barco, acaba por perder o equilíbrio e cair no Oceano Índico.

Para esta região a pesca é muito importante. Isto num arquipélago composto por mais de 17 mil ilhas, sendo a Sumatra a segunda maior. Este também é o lar do “masakan padang”, o estilo mais popular e influente da cozinha indonésia. Num lugar onde muitas pessoas não têm refrigeração, a comida aqui é tradicionalmente rica com abundância de pimentas e especiarias que preservam a carne.

De acordo com fonte ligada à National Geographic, a terceira temporada da série protagonizada por Ramsay estreará em 2021 e conta com um episódio gravado no nosso país. Recorde-se que em julho deste ano, como aqui noticiámos, o chefe de cozinha, estrela de televisão, esteve em Portugal, embora os motivos da sua visita não tenham sido tornados públicos.

créditos: National Geographic

Gordon Ramsay viu a sua carreira profissional de futebolista travada por uma lesão ainda na juventude. Contudo, a palavra revés já não entrava na época no dicionário de Ramsay que encontrou na cozinha a fórmula para o sucesso. Uma ascensão meteórica no mundo da gastronomia e êxito mediático que acelerou a par com o envolvimento de Gordon na atividade física e promoção de bons hábitos alimentares.

Gordon Ramsay, fiel discípulo de “monstros” da cozinha como o irrascível Marco Pierre White ou o génio Joël Robuchon, investiu ainda jovem num curso de gestão hoteleira. O talento natural para a arte da culinária levou-o a aprender com os mais influentes chefes mundiais, como Albert Roux e Marco Pierre White, em Inglaterra, e Guy Savoy e Joël Robuchon, em França.

Em 1993, tornou-se chefe do Aubergine, em Londres, restaurante que depressa conquistou 2 estrelas Michelin. Em 1998, com 31 anos, abriu um restaurante próprio, dando-lhe o seu nome.

Em 2006, foi condecorado com a Order of the British Empire, atribuída pela Rainha Isabel II, pelo serviço prestado à indústria culinária.

Gordon Ramsay é protagonista de vários programas televisivos, entre eles "Hell´s Kitchen", "MasterChef", “Gordon Ramsey: Uncharted”, programa envolto em polémica devido a uma caçada do chefe de cozinha.

Já este ano, o chefe de cozinha fechou 12 de restaurantes em Londres, devido aos constrangimentos no setor da restauração provocados pela COVID-19. Em consequência, 500 funcionários foram despedidos num processo não isento de polémica.