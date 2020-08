A Leitaria Quinta do Paço, um clássico do norte do país, depois de uma primeira abertura na capital, na Avenida João XXI, inaugura um segundo espaço, desta feita no Amoreiras Shopping Center. Lisboa prova, uma vez mais, os éclairs confecionados pela casa que comemora este 2020 o seu centésimo aniversário.

Símbolo de gulodice, memórias e tradição, os éclairs da Leitaria Quinta do Paço trazem especial enfoque no clássico com cobertura de chocolate, com uma massa leve e fofa, no seu interior, mas estaladiça por fora, sendo coberto por um chocolate caseiro e cremoso. Como recheio, o chantilly da Leitaria da Quinta do Paço.

Além do clássico de chocolate e outros sabores de sempre, é também possível encontrar os especiais Banoffee (com chantilly, mousse de caramelo, banana, bolacha, caramelo e canela) e também o Ferrero Rocher.

créditos: Amoreiras Shopping Center

A Leitaria da Quinta do Paço apresenta ainda uma edição irrepetível, o “Éclair Centenário”, de massa choux, envolvido em craquelina, com cobertura glaciar de chocolate e purpurina dourada, recheado com creme de pasteleiro tradicional.