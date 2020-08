Após o lançamento do menu do dia inspirado em seis locais distintos da Ásia, o restaurante Soi, em Lisboa, continua no registo de novas “viagens”, com a carta “It’s snack time!”. O novo menu das tardes decorre todos os dias, entre as 16h00 e as 19h30, e sugere uma jornada pelas cervejas do continente asiático, acompanhadas de snacks.

O roteiro pelo Oriente, à boleia de cervejas locais, passa pelo Japão, Vietname e China, sem deixar ficar para trás a Tailândia, a Indonésia e Singapura. Há, pelo menos, uma cerveja de cada um destes países disponível no restaurante do centro de Lisboa.

Se decidir começar pelo Japão, há três opções para provar. A cerveja Kirin, uma das mais antigas cervejas japonesas, tem um método de produção único, 100% à base de malte, que utiliza apenas a primeira prensagem do processo de fermentação e que lhe confere um sabor leve e muito rico. Se preferir outras opções japonesas, pode provar a Asahi - a atual líder em vendas no Japão -, com um sabor mais seco e característico, a que os produtores chamam Karakuchi. Encontramos ainda, do mesmo país, a cerveja Sapporo, a mais antiga do Japão, cujo fundador aprendeu na Alemanha a arte da produção de cerveja.