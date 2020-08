No Sála todas as semanas a ementa é nova, com um menu de dois (18,5 euros) ou três pratos (24 euros). Entre as propostas que nas últimas semanas já passaram pela ementa da casa dirigida pelo chefe de cozinha João Sá, encontramos, nas entradas, Gaspacho com tosta de sapateira, Folhado de caracóis, nos prato principal, Presa de porco preto e, nas sobremesas, Morangos com espuma de iogurte e Pão de ló com sorvete de alperce e gengibre.

Gaspacho com tosta de sapateira créditos: Sála

“Com as alterações que a conjuntura atual nos impôs devido à pandemia, achei que poderíamos desafiar os Lisboetas e os viajantes da nossa cidade para um almoço diferente, menos demorado e menos dispendioso da proposta do Sála ao jantar, mas não menos saboroso. A aceitação está a ser melhor do que eu pensava”, partilha o João Sá.

Em 2018, o chefe de cozinha João Sá abria o seu Sála em Lisboa. Na capital de feição Pombalina nascia um restaurante comprometido com o produto da estação, com os territórios rurais e focado em despojar o prato dos excessos.

Sála Rua dos Bacalhoeiros, nº 103, Lisboa Horário: quarta a domingo, almoços das 12h30 às 14h30, jantares das 19h00 às 23h00 Contactos: Tel.: 218 873 045

Aos 14 anos João Sá ingressou na Escola de Hotelaria do Estoril. Mais tarde, haveria João de entrar nas cozinhas do Bica do Sapato (chefe de cozinha Fausto Airoldi), Viridiana (restaurante com uma estrela Michelin em Madrid, sob a alçada do chefe Abraham Garcia), Sheraton Porto (chefe de cozinha Jerónimo Ferreira), 100 Maneiras (chefe de cozinha Lubomir Stanisic), Viajante, em Londres (chefe de cozinha Nuno Mendes). A estreia a solo dá-se no G-Spot, em 2009.