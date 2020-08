Na carta da Cervejaria Liberdade, encontram-se opções como o Arroz malandrinho de marisco ou os Filetes de Peixe-Galo com arroz cremoso de tomate e coentros, mas também propostas que podem saltar quase diretamente do mostrador com gelo para o prato. É o caso da sapateira, da lagosta, do lavagante, do caranguejo real e do camarão tigre.

No que toca às carnes, e para não desmerecer nos típicos das cervejarias, a casa instalada na Avenida da Liberdade, sugere o Pica-pau de novilho e um clássico da marisqueira, o Bife Tártaro.

Cervejaria Liberdade Avenida da Liberdade, nº 185, Lisboa Horário: todos os dias, das 12h30 às 15h00 Contactos: tel. 213 198 620; e-mail: cavenidaliberdade@tivolihotels.com

Nas sobremesas, há lugar para a Mousse de cacau, a Tarte de maçã caseira com gelado de canela ou o Pudim Abade de Priscos.