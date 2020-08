É uma mesa portuguesa com certeza a do restaurante Dom Roger em Lisboa

À mesa, uma nova leva petisqueira com uma laminada de língua de vaca de tomatada (6,8 euros), saborosíssima, com um picado de tomate e cebola a oferecer frescura ao prato, laminada e a recordar-nos que não é só de vazia e lombo que se fazem grandes pratos de carne. Como também a deixar boas recordações a orelhinha de porco, cortada fina, acompanhada com pimento, tomate, cebola e coentros.

Sobral atende uma chamada. “Um fornecedor de peixe. Há que saber ir à origem, estabelecer estas pontes com a fonte dos alimentos e eliminar uma enorme cadeia de distribuição que só nos afasta daquilo que comemos”, recorda-nos o chefe de cozinheiro.

Joaquinzinhos fritos, açorda de tomate e coentros (prato do dia). créditos: Dom Roger

Peixes e mariscos que contam com lugar cativo da carta do Dom Roger, com pratos de bacalhau, como já vimos, aos quais se junta, uma vez mais, um elenco a pedir petisco: Berbigão, tomate e salsa (9,5 euros), Mexilhão de cebolada e poejos (8,5 euros), Atum corado, curgete e orégãos (9,2 euros), servidos com singeleza, Choco frito com limão e coentros a acompanhar com uma açorda de tomate e a reivindicar bis.

De resto uma ementa onde não faltam sugestões do dia. Na semana em causa com alguns pratos que nos dizem saudade à mesa, como os "Joaquinzinhos" com a dita açorda de tomate, as Pataniscas de bacalhau com arroz de tomate e a Vitela estufada à antiga com batatinhas e legumes (todas as opções a referidas a 10,50 euros).

Um espaço acolhedor, com vista para a Avenida da República, beneficiando de um amplo avançado coberto. Tal como a carta, a decoração não desmerece a alma lusa do restaurante, com apontamentos de tijolo, madeiras e azulejaria.

No que toca aos prazeres gulosos à boleia do açúcar, as opções configuram, uma vez mais, um rol assumidamente nacional. Ora vejamos: Salame de chocolate (3,5 euros), Leite creme queimado com açúcar de cana (3,8 euros), Farófias com creme de leite e baunilha (3,5 euros), Baba de camelo (3,2 euros) que, refira-se, se apresenta fofa e nada massuda como algumas congéneres. Quem quiser fazer o casamento entre o último capítulo da ementa e o ´cafezinho`, conta com o incontornável pastel de nata (1.2 euros)

Dom Roger Av. da República, nº 47 F, Lisboa Horário: 12h00 às 23h00 (todos os dias) Contactos: tel. 211 555 849; e-mail geral@restaurantedomroger.pt

No que toca aos bebíveis, a carta de vinhos também se aconchega ao território nacional com referências de diferentes pontos do país.

Querendo fazer das sugestões de carta do Dom Roger uma refeição caseira, saiba que pode solicitar a entrega ao domicílio (na plataforma No Menu) entre as 12h00 e as 23h00, assim como take away.