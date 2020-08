No regresso ao ativo do restaurante Suba, as propostas do chefe de cozinha Fábio Alves voltam a refletir a sua assinatura, com uma abordagem moderna aos ingredientes, embora mantendo-lhes a essência. Após meses de encerramento, o restaurante lisboeta apresenta, agora, uma nova carta de verão, onde se destacam as frutas, o marisco e os vegetais da época.

O Carabineiro (carabineiro, ar de coral, manga em gaspacho e grelhada, alho fermentado e quinoa negra) ou o Atum (atum fumado por nós, cebola roxa caramelizada, gelado de chilli e jus de Ostra) como entrada, são algumas das sugestões de Fábio Alves.

Vista sobre a sala do restaurante Suba. créditos: Suba

Como prato principal, o Lavagante (lavagante noisete, bouillabaisse, clementina curada, ervilha, couve-flor assada e daikon), e o Pregado (pregado cozinhado em cítricos, seu caviar, cannellone de espinafres, lagostim, jus e mini legumes) trazem à mesa o sabor a mar, enquanto a Vitela de Leite (tártaro de vitela de leite fumado, pickles artesanais, espargo branco, gema curada, queijo, trufa e mostarda) e o Pato Real (Peito de pato real, beterraba e outros tubérculos, frutos-vermelhos, tamarindo, foie-gras, avelã) combinam sabores mais intensos.

Todos os dias, ao almoço e jantar, as criações do chefe podem ser apreciadas em três menus de degustação, com valores entre os 50 euros e os 110 euros (sem bebidas incluídas), estando também disponível o serviço à carta.

Chefe de cozinha Fábio Alves, autor dos novos menus do restaurante Suba. créditos: Suba

Durante a semana, ao almoço, de segunda a sexta-feira, o Suba propõe também um menu executivo, renovado semanalmente, e sempre com duas opções de entrada, prato principal e sobremesa, por um valor de 25 euros, sem incluir as bebidas.

Restaurante Suba Rua de Santa Catarina, nº 1, Lisboa Horário: aberto todos os dias, das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 23h00 Contactos: tel. 211 573 055; e-mail info@verridesc.pt

Já o “Menu do Chef” (65 euros por pessoa, sem bebidas incluídas), uma novidade, apresenta um menu de degustação onde é possível provar algumas surpresas que não estão presentes na carta. Deste menu de cinco pratos fazem parte as mais recentes criações de Fábio Alves. Novas ideias e experiências que a cada 15 dias serão alteradas.

O Suba renovou também a carta de vinhos, que apresenta agora cerca de 280 referências, das quais mais de 90 estão disponíveis a copo. Para harmonizar as refeições, além da carta, é possível optar por um dos pairings sugeridos pelo sommelier (com valores entre os 40 euros e os 60 euros por pessoa).