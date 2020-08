Restaurante em Lisboa pretende recriar o ambiente das clássicas marisqueiras francesas, mas com carta portuguesa

O novo restaurante de Lisboa pretende recriar o ambiente das clássicas marisqueiras francesas, mas com uma carta tipicamente portuguesa.

Esta junção invulgar nasceu num dos largos mais icónicos da cidade, o renovado Campo das Cebolas. A Deep Blue fica entre a Rua dos Arameiros e a Rua dos Bacalhoeiros — que foi precisamente pintada de azul — e foi inaugurada em finais de julho.

O espaço de 200 metros quadrados — onde funcionou a Cantina Zé Avillez, do chef José Avillez — está distribuído por duas salas, com 30 lugares, e uma esplanada com 24 lugares. Mais tarde, numa fase pós-Covid, está previsto o aumento do espaço para receber até 50 clientes no interior e outros 40 lá fora.

A decoração sóbria e elegante diferencia este projeto das outras marisqueiras de Lisboa. Até porque o objetivo do projeto é criar uma verdadeira experiência entre amigos, num ambiente onde os clientes queiram ficar a conversar depois da refeição — sobretudo numa altura em que os bares se mantêm fechados.

créditos: Deep Blue

A carta é o melhor reflexo deste conceito: há uma aposta clara na qualidade e frescura dos mariscos da nossa costa, mantendo as confeções clássicas, simples e com o sabor tipicamente português.

Além do marisco tradicional, destacam-se o bacalhau com açorda, os carabineiros, o polvo assado e o chuleton. Na parte das entradas, o destaque vai para os rissóis de camarão e os croquetes de pato.

Outro dos fatores diferenciadores da Deep Blue é a relação preço qualidade. Apesar da excelência dos produtos, da escolha dos melhores produtores e do investimento no serviço, o preço médio de uma refeição é de 25€, um valor abaixo de outras marisqueiras do género em Lisboa.

créditos: Deep Blue

Além do restaurante, o espaço tem uma zona de cervejaria com várias sugestões originais, como o cocktail de boas-vindas Deep Blue ou a cerveja Inedit, da Estrella Damm. Esta receita criada pelo chef espanhol Ferran Adrià é simplesmente perfeita para acompanhar o nosso marisco.

A esplanada atual é provisória e será substituída já no início de agosto, com uma aposta mais forte no design, iluminação e proteção solar das zonas de refeição.

Mais tarde, está ainda prevista a possibilidade de alguns dos pratos da carta serem vendidos através do serviço de take away e delivery.